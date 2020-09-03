5 простых правил построения классического гардероба

Я много пишу в своем блоге о принципах классической элегантности. Я описываю разные типы нарядов и даю советы, как правильно подобрать наряд в разных ситуациях. Я говорю о правилах и пытаюсь указать на уязвимые места, в которых мы так часто делаем ошибки. Мне уже много раз приходили вопросы о том, как укомплектовать универсальный гардероб, благодаря которому мы не только будем хорошо себя чувствовать в своей одежде, но и избавимся от проблемы постоянной необходимости покупать одежду для конкретных случаев. Прежде чем мы поговорим о правилах, тканях, покупках или деньгах, сегодня я хочу обратить ваше внимание на шаги, которые абсолютно необходимы для проработки. Помимо них, рано или поздно вы обнаружите, что вернулись в исходную точку — с гардеробом, полным одежды, и вечно нечего одеть, — рассказывает внештатный консультант интернет магазина Азбука стиля https://kurtki-i-parki.ru/.

Шаг 1. Подумайте, что вам не нужно

В гардеробе романтических платьев, элегантных брюк, юбок-карандаш или удобных джинсов? Классические сочетания, модный, капсульный гардероб или что-то, что ближе к обложке модного журнала, чем деловой район? Вы видели так много замечательных стилей на Facebook, Instagram и Pinterest и хотели бы, чтобы все их элементы были в вашем гардеробе? Что вам действительно нравится и что вам нравится в конкретном человеке? Что вам на самом деле нужно? И самое главное — что вы точно не собираетесь надевать?

Первый шаг, который убережет вас от неудачи — это выявить в шкафу вещи, которые попросту не нужны. И хотя поначалу это может показаться вам довольно идиотским, позвольте мне объяснить, почему вы почти наверняка никогда об этом не думали.

У каждого из нас есть представление о себе. К сожалению, наше представление о себе немного отличается от реальности. Мы склонны чрезмерно критиковать себя или рассматривать себя в превосходной степени. Часто нам хочется вести жизнь, которой мы не будем жить в ближайшее время. Таким образом, мы дополняем наш гардероб множеством вещей, которые не имеют ничего общего с нашими потребностями. Поэтому шкаф трещит по швам, а каждое утро вам нечего надеть.

Шаг 2. Проанализируйте свой образ жизни

Вы работаете в месте с особым дресс-кодом или где все ходят так, как им нравится? Или вы носите форму каждый день? После работы вы не можете больше минуты простоять в той одежде, которую носили в офисе, и сразу же переодеваетесь, или это ваш наряд на весь день? Ты занимаешься спортом? Вы активно проводите выходные? Что ты делаешь в свободное время? Чего вам не хватает утром, чтобы надеть? Или, может быть, выбор слишком велик, когда вы идете на работу, а когда вы идете выпить пива с друзьями, вы выглядите так, будто только что попали в ворота своей корпорации?

Ваш образ жизни имеет огромное влияние на вашу внешность. Так что подумайте о том, как то, что вы делаете каждый день, влияет на то, что вы надеваете. Некоторые вещи мы не выбираем сами, потому что они навязываются нам работой или школой, но есть вещи, которые нам просто нравится носить. Поэтому спросите себя, как часто в вашей жизни есть возможность носить то, что вам нравится.

На втором этапе проанализируйте каждый свой день и определите, какая одежда вам нужна. Это не обязательно должен быть один наряд в день — если это действительно так, то носите его в середине дня.

Шаг 3. Где вы работаете и где собираетесь работать

Как мы уже говорили в предыдущем пункте, вы проводите на работе довольно много времени. Это означает, что столь же большая часть вашего гардероба должна быть адаптирована именно под то, что требует от вас начальник. Многие из нас склонны покупать в избытке удобную или женственную одежду, но недооценивают количество необходимых нам курток или рубашек. То, где вы работаете сейчас и где собираетесь работать в ближайшие 12 месяцев, окажет огромное влияние на внешний вид вашего гардероба.

Если вы сегодня работаете в небольшой компании, где все носят повседневную одежду, но в ближайшем будущем вы планируете перейти в корпорацию, где вы будете связаны правилами делового дресс-кода, вам стоит задуматься о том, что вы будете носить тогда. Гардероб не строится за неделю, да и не многие из нас могут себе позволить построить его за неделю.

На третьем этапе подумайте, какая одежда вам понадобится для работы. Будет ли это та же одежда, которую вы носите в свободное время, или это будет совершенно отдельная категория?

Шаг 4. Наденьте то, что у вас в шкафу

Слишком часто мы не имеем представления о вещах в нашем гардеробе. Даже если вы не из тех женщин, которые навязчиво покупают, а затем выбрасывают вещи с бирками, в вашей коллекции, вероятно, есть одежда, которую вы давно не носили. С тех пор, как вы в последний раз их надели, вы определенно изменились, и мода изменилась. Настало время честной примерки.

Наденьте то, что у вас в гардеробе. Конечно, речь идет не о том, чтобы примерить то, что вы носите и в чем вы уверены, но все, что вы не помните, что вы не носили долгое время или в чем сомневаетесь, должно быть в куче вещей, которые можно примерить.

Не будь сентиментальным. Если вы в чем-то не уверены, не оставляйте это в шкафу. В конце концов, там должно быть только то, что вам нравится и в чем вы уверены. Без исключений.

На четвертом шаге примерьте свою одежду. Таким образом, вы избавитесь от слишком маленьких или слишком больших, неудобных, поврежденных или просто не в вашем стиле. Вы сэкономите место, а продавая вещи в хорошем состоянии, вы улучшите свой бюджет.

Шаг 5. Подумайте, когда вы идете на компромисс

У меня сложилось впечатление, что это самый важный момент из всего, что я включил в это заявление. Построение классического гардероба — задача продуманная и рациональная, и тогда не будет места глупым компромиссам.

Подумайте, в какой ситуации вы можете пожертвовать качеством в пользу цены. Подумайте, цена на какие товары может быть решающим фактором. Возможно, в вашем гардеробе есть вещи, на которых вы точно не сможете сэкономить, например, из-за нежных ног вы не можете позволить себе обувь низкого качества. Решите, хотите ли вы строить свой гардероб медленнее, но без каких-либо компромиссов в отношении выбранных тканей и кроя, или быстрее, иногда выбирая вещи, которые будут служить вам меньше времени.

Каждый из нас индивидуален. Например: для некоторых из нас полиэстер — преступление — они нещадно потеют в нем и вообще не узнают пластик в своем гардеробе. Однако есть и те, кто считает, что полиэстер — это хорошо — они не чувствуют дискомфорта, а также могут выбрать полиэстер, который не выглядит дешевым и дрянным. Кто-нибудь из них более прав? Нет, все просто разные, и каждый имеет право принимать собственные решения относительно своих любимых материалов.