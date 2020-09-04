Виниловые полы заслуживают внимания тех, кто планирует делать ремонт

Виниловые полы становятся все более популярными. Они очень универсальны и практически безотказны. Они устойчивы к истиранию и просты в установке.

Каждый из нас хочет, чтобы пол был прочным и служил нам годами. Кроме того, мы стараемся соответствовать мебели, цвету стен и отделке. Вот почему стоит подумать о виниловом напольном покрытии. Это новая разновидность линолеума, но в более качественном формате панелей или плитки, а не рулонов. «Винил» — это не что иное, как поливинилхлорид (ПВХ), а значит синтетический полимер, полученный в результате полимеризации винилхлорида. Этот пол доступен во многих цветах, стилях и дизайнах, а цены можно посмотреть тут https://plitka.ua/catalog/vinilovoe_pokrytie/. У него много преимуществ, поэтому его часто выбирают покупатели.

Виниловые полы, благодаря своим исключительным техническим свойствам, используются там, где натуральные полы могут испортиться намного быстрее, например, в результате слишком высокого уровня влажности или интенсивного движения. Поэтому эти типы полов также идеально подходят для кухонь и ванных комнат. Они на 100% водонепроницаемы, поэтому устойчивы к любым брызгам, которые часто сопровождают приготовление пищи или купание.

Эти технологически продвинутые полы обладают такой же водостойкостью, что и керамическая плитка, но в отличие от них они теплые на ощупь, поэтому обеспечивают уникальный комфорт нашим ногам даже в прохладные осенние и зимние месяцы.

Широкий ассортимент виниловых панелей

Многочисленные положительные отзывы довольных клиентов о виниловых полах объясняются тщательной обработкой с использованием высококачественных материалов. Благодаря этому панели отлично имитируют отдельные материалы, например, натуральное дерево, керамогранит или камень. Фактуры этих материалов настолько сфотографированы, что на первый взгляд сложно отличить панели от материалов, имитирующих, например, деревянные полы. Вот почему они выглядят так элегантно во всех типах комнат, оптически придавая им еще большее ощущение простора.

К тому же они действительно дизайнерски смотрятся как в современных, так и в более традиционных интерьерах. Кроме того, некоторые модели виниловых полов можно свободно укладывать самыми разными способами, а также комбинировать различные декоры, что гарантирует оригинальный и неповторимый эстетический эффект.

Виды винилового пола

Виниловые панели чаще всего создаются по системе защелкивания, поэтому их легко установить. Встречаются также панели, которые крепятся на клей. Виниловые панели имеют сэндвич-конструкцию. Они состоят из плиты HDF, которая является сердцевиной панели, и верхнего и нижнего слоев из пробки. Верхний слой также покрыт виниловым покрытием. Панели отлично вписываются в гостиную или холл, отлично имитируют дерево в ванной и кухне. Их толщина составляет от 3 до 10 миллиметров.

Виниловая плитка отлично подойдет для ванной или кухни. Их сложнее собрать, потому что их нужно склеить. Виниловая плитка изготавливается из твердого винила. Это означает, что такая плитка состоит из технического винилового слоя и декоративного декоративно-бытового винилового слоя. Толщина плитки обычно составляет от 3 до 5,5 миллиметров.

Простая установка

Кроме того, современные системы сборки не только позволяют быстро и эффективно укладывать пол, но и делают панели очень тихими в использовании, а ходьба по ним не вызывает раздражающих скрипов, как это часто бывает с паркетом из натурального дерева. В зависимости от ваших предпочтений вы найдете панели пола, которые крепятся как на клей (так называемая система dryback), так и на один щелчок (так называемая система защелкивания). Устанавливать максимально удобно!