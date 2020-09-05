Руководство по игре в игровые автоматы

Игровые автоматы — это игровые устройства, на которых игрок делает ставку, вставляя монеты (или виртуальные монеты в случае онлайн-слотов) для запуска барабанов устройства. Каждый игровой автомат имеет как минимум 3 барабана, игрок активирует их, потянув за рычаг (или для онлайн-слотов, к примеру в Вулкан казино, нажав кнопку «Вращать»). Символы на барабанах начинают вращаться. Когда барабаны останавливаются, на экране отображаются комбинации символов. Линия выплат — это виртуальная линия выплат, которая проходит через барабаны игрового автомата, определенный набор символов на этой линии выигрывает.

История игровых автоматов

История первых игровых автоматов восходит к 1895 году. Именно тогда Чарльз Фей построил первый игровой автомат с тремя вращающимися барабанами с символами покера. Символы также включали сердца, подковы, колокольчики и лопаты. Поскольку в игровом автомате было всего 3 барабана, для выигрышных комбинаций можно было использовать механизм автоматической выплаты. Таблица выплат находилась в верхней части игрового автомата и показывала выигрышные комбинации. Наибольшая выплата составляла 50 центов, которые выплачивались за три кольца на линии выплат.

В 1891 году Ситтман и Питт построили еще один игровой автомат. В игровом автомате было пять барабанов с 50 картами, его тема была игра в покер, игроки получали выигрыши за покерные руки, поэтому одно время их называли покер-автоматами. Игроки бросали 5 центов, затем тянули за рычаг, чтобы вращать барабаны, чтобы получить покерную комбинацию. Большинство этих автоматов предлагали выплаты в виде сигар, напитков или еды, в зависимости от того, что предлагалось в пабе или баре, где был расположен автомат. Чтобы увеличить шансы казино и затруднить получение King Poker, в игре не было Десяток пик или Червового валета.

В 1907 году Герберт Миллс построил машину под названием Operator Bell, и к 1908 году эти машины были установлены в большинстве боулинг-клубов, сигарных магазинов и салонов. Один из оригинальных торговых автоматов Liberty Bell все еще можно найти в салоне Liberty Bells в Рино. Еще одной важной вехой стало появление в 1963 году компанией Bally первой электромеханической машины под названием Money Honey. Это был первый игровой автомат с лотком для монет. Самый высокий доступный приз — 500 монет. Этот автомат способствовал быстрому развитию электронных азартных игр. Первым видео-слотом, предлагающим игрокам бонусные раунды, был Reel Em.

В 90-е годы появились многолинейные автоматы с несколькими линиями выплат. Это означает, что игроки могут получать выплаты с нескольких линий на игровом экране. Слоты были одной из первых игр, адаптированных для азартных игр онлайн. В настоящее время в слотах может быть до 100 линий, что позволяет получить до 1024 выигрышных комбинаций. Они также предлагают игрокам различные бонусы, такие как дикие карты, скаттеры и выгодные джекпоты.

Как играть в слоты

Из-за популярности слотов их можно найти во всех онлайн, и в упомянутом онлайн казино funslots.top и традиционных казино. Поскольку мир онлайн-гемблинга дает больше свободы с точки зрения технологий и развития, предложение онлайн-слотов намного шире, чем слоты, доступные в традиционных казино. Мы обсудим игровой процесс для обоих типов игровых автоматов.

Традиционные слоты:

В традиционных казино игроки либо покупают специальные фишки, либо используют монеты определенного достоинства. Обычно стоимость принятых монет указывается на самом автомате. Вставив монету в соответствующий слот, игрок тянет за рычаг, и барабаны автомата начинают вращаться. Символы на барабанах чаще всего изображают мотив фруктов, колокольчиков, семерок и от одной до трех надписей BAR.

Когда барабаны остановлены, приз выплачивается в соответствии с комбинацией символов на выигрышной линии. Полный список комбинаций символов и связанных выплат доступен в таблице выплат игры. Чаще всего таблица выплат размещается над барабанами.

Онлайн-слоты:

Игроки, желающие использовать эту игру в онлайн-казино, должны следовать другой процедуре. В случае онлайн-слотов вы должны сначала выбрать игру, а затем сделать ставку. При выборе ставки устанавливается 3 варианта для всех игровых автоматов, как классических, так и многолинейных. Первый вариант позволяет указать количество линий, на которые следует делать ставки. Второй вариант позволяет вам установить значение ставки и размер выплат, которые от него зависят. Наконец, игроки выбирают количество монет для ставок на каждую активную линию. Все эти параметры составляют ставку. Общая сумма отображается в поле Ставка.

После размещения ставки игроки обычно начинают игру, нажимая кнопку «Вращать». Чаще всего он доступен под барабанами или в дополнение к опциям ставок, описанным выше. Символы начинают вращаться. Когда они удерживаются, выплата выплачивается в зависимости от таблицы выплат, сделанной ставки и выигрышной комбинации. Таблица выплат отображается в верхней части экрана или при нажатии кнопок «Просмотр выплат» или «Таблица выплат» на игровом экране.