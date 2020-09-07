Гиперреалистичные портреты Сергея Пискунова, которые не отличить от фотографий

С XX века в мире искусства стало известно такое направление, как гиперреализм. Его суть в том, что картины получаются настолько живыми, что их почти невозможно отличить от обычных фотографий. Одним из выдающихся деятелей этого направления, который непременно войдет в историю, является Сергей Пискунов. Его красочные работы известны по всему миру, а сам художник ежемесячно получает письма-приглашения поучаствовать в выставках разных стран мира. Картины Сергея Пискунова уже выставлялись в галереях США, Великобритании, Израиля и других концов планеты.

Сам художник родился в Киеве и, получив образование, долгое время работал в сфере IT. Он никогда не планировал связывать свою жизнь с искусством несмотря на проявляющуюся с самого детства склонность к творчеству. Не получив специального художественного образования и не планируя заниматься искусством, Сергей Пискунов неожиданно получил от знакомого подарок в виде холста и масляных красок. Впоследствии, этот подарок изменил жизнь художника. Он начал рисовать и очень скоро добился первых успехов.

Сейчас Сергей Пискунов пишет портреты даже таких знаменитостей, как Коко Роша. Это мировая модель, которая не так давно поработала с художником. Для создания серии портретов изначально прошла фотосессия, на которой Коко Роша была покрыта золотыми блестками. Получившиеся снимки и стали основой для дальнейших картин. В настоящее время эти работы украшают онлайн галерею художника, а пошаговый процесс их создания можно найти в социальных сетях Сергея Пискунова.

Не менее успешной оказалась серия работ художника с участием Даши Астафьевой — известной украинской певицы. Подобранный для певицы образ очень интересен: обнаженная девушка использует для прикрытия серебристую ткань, которая создает космический эффект. Первым шагом была фотосессия, а полученные в результате снимки с разными интересными ракурсами художник использовал для написания своих картин. Получившиеся работы, как и всегда, вышли настолько живыми, что сложно поверить в то, что это всего лишь картины!