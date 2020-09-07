Что стоит посмотреть на Netflix в сентябре 2020-го?

Netflix регулярно обновляет свое предложение новыми фильмами и сериалами. Как не пропустить самое интересное? Мы держим руку на пульсе и еженедельно обновляем список новых фильмов и сериалов Netflix. Ниже вы всегда найдете актуальный список самых интересных дебютов за последние несколько дней. С нами вы не пропустите ни одной премьеры и будете в курсе что лучше смотреть в сентябре 2020!

Начало сентября на Netflix хорошее. Вы можете посмотреть сериал «Расставание» об американском астронавте Эмме Грин, командире пилотируемой миссии на Марс. На Земле она оставляет мужа и дочь-подростка, которые очень в ней нуждаются. Путешествие на Красную планету становится все сложнее, а отношения между персонажами — все более сложными.

Самая важная новость на HBO GO в начале сентября — это фантастический сериал Ридли Скотта «Поднятые волками». В нем рассказывается история двух андроидов, которым поручено растить человеческих детей на девственной планете. Когда религиозные конфликты начинают угрожать продолжающемуся существованию человеческой колонии, андроиды находят контроль верований трудной и опасной задачей.

Еще одно интересное предложение — сериал «Молодой Валландер», приквел к рассказу о полицейском, известном по детективным романам Хеннинга Манкелла. Главный герой — новоиспеченный выпускник полицейской академии Курт Валландер, который является свидетелем жестокого убийства и участвует в расследовании его дела, которое ведет комиссар Хемберг.

Фильм «Арктика» — отличное, интригующее кино. Посреди арктической тундры происходит катастрофа. Самолет с одним пассажиром терпит крушение. Одинокий путешественник достает все, что может ему понадобиться, из разрушенной машины и отправляется в путь, но, несмотря на все его усилия, бесплодный пейзаж не дает ему надежды на спасение.

Важной новинкой также является пятый и последний сезон сериала «Слепое пятно: Карта преступлений». Герои должны столкнуться с миссией с самыми высокими ставками. Джейн и выжившие члены бывшей оперативной группы ФБР соревнуются со временем, чтобы снять с себя обвинения. Без ресурсов, предоставленных их предыдущим положением, они должны найти способ остановить Мэдлин, прежде чем она сама выследит их и уничтожит раз и навсегда.

Из новых сериалов стоит также отметить второй сезон «Турбуленции». Экипаж и пассажиры рейса 828 испытывают облегчение, когда их самолет приземляется в аэропорту после обычного, но бурного путешествия. Однако они быстро обнаруживают, что за несколько часов после их запуска мир постарел на пять лет. В то время их семьи, друзья и коллеги были уверены, что машина, находившаяся в межконтинентальном перелете, потерялась где-то в море. После траура они начали создавать себе новую жизнь. Ошеломленные пассажиры самолета понимают, что провидение дало им второй шанс.

На десерт еще одно предложение из жанра фантастика — фильм «Восстание». Через десять лет после вторжения Землей правят инопланетяне, и большинство ее жителей смирились с таким положением вещей. Шеф полиции Чикаго Уильям Маллиган расследует подпольную партизанскую организацию Феникс, планирующую покушение. Чтобы проникнуть в его ряды, он пытается склонить к сотрудничеству Габриэля Драммонда, покойный брат которого был одним из лидеров движения сопротивления. В прошлом Маллиган был партнером и близким другом их отца, погибшего во время вторжения. Драммонд стоит перед дилеммой — сотрудничать или бороться за идеалы.

Как видим каждый сможет найти фильм по душе и мы рады вам в этом помочь.