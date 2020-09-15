Можно ли реально выиграть в казино онлайн

Люди, которые выигрывают в казино — это элита. Чтобы представить эту малоизвестную группу, я взял интервью у игрока в казино с многолетним опытом.

С чего началось ваше приключение с азартными играми?

Это началось с «одноруких бандитов» около 20 лет назад. В основном для развлечения. Хотя какие-то предпосылки для того, чтобы быть игроком, наблюдались во мне уже в 14-15 лет. После автоматов настало время бинго (я все еще был убежден, что это развлечение — мы даже ходили несколько раз с женой или братом) и, наконец, казино — в основном рулетка, блэкджек казались мне очень запутанными и сложными.

Вы что-то выигрывали?

Успехи и неудачи были предметом статистики. Я объяснил победы эффективностью тактики игры, пока поражение не съедало все успехи. Тогда я разрабатывал другой метод и так далее. Что касается выигрышей, то интересным является тот факт, что почти все (наверняка почти 90% — такие наблюдения происходят из интервью с сотнями игроков), увлекающиеся азартными играми, — это люди, которые начали с успеха. Вот как работает механизм зависимости: когда вы проигрываете вначале, вы думаете, что это не имеет смысла, и отказываетесь от него, когда вы выигрываете, вы познаете вкус победы, и они уже имеют вас. Вспоминая свои успехи, вы пытаетесь вернуть свои потери, надеясь на удачу или чудо-систему. Для всех хотел бы рекомендовать начинать играть с сайта казино Адмирал онлайн, где отлично подобрана коллекция слотов, дружественная служба поддержки и созданы все условия для комфортной игры.

Слышал, что в казино зарабатывает только хозяин. Это правда?

За некоторыми исключениями и в широком смысле этого слова. Владелец зарабатывает больше всего, кроме него, конечно, всех сотрудников казино. Помимо официального ростовщичества, которое является неотъемлемым элементом любого казино и часто связано с персоналом. Время от времени в казино появляются дополнительные источники прибыли. Незаконно или законно. Различные типы сделок с персоналом, в основном на уровне игрок-дилер-инспектор или игроки, использующие электронику для получения преимущества. История казино знает десятки, если не сотни. Однако они являются незаконными и юридически считаются кражей. Их также легко обнаружить при наблюдении за казино.

За игроком, выигравшим в третий раз подряд, внимательно следят, остальное — вопрос времени. Некоторые из этих практик могут занять больше времени, но жадность быстро теряет участников. Есть и вполне легальные методы: один из них — поиск плохо сбалансированных колес рулетки (одни числа выпадают чаще, чем другие). Работа утомительна, и сотрудники казино быстро заметят несовершенство колеса. Такое колесо можно искать полгода, а играть успешно два дня. В казино я встречал игрока, который, наблюдая за колесом и мячом, мог оценить с точностью до полукруга, где мяч упадет с точностью до половины круга, и который также мог разместить восемнадцать чисел на столе менее чем за секунду. Легендарный человек с недолгой карьерой. Во-первых, крупье может объявить об окончании ставки сразу после броска, то есть за 10-15 вращений до окончания игры, во-вторых, казино на третий день успеха поставило игроку бан, и проблема была решена. Наконец, вы можете считать карты в блэкджеке, что является законным, если вы не используете электронику.

Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— Для целей системы карты в колоде делятся на высокие, низкие и нейтральные, которым присваиваются значения минус один, один и ноль соответственно. Математически было показано, что когда есть больше высоких карт для раздачи, чем низких карт, игрок имеет преимущество. Когда дилер сдает карты, мы их считаем, если значение подсчитанных карт больше нуля, мы играем высокую ставку перед следующей раздачей, если значение отрицательное, мы играем следующую руку с минимальной ставкой. Таким образом мы получаем преимущество перед казино. Конечно, это преимущество гарантирует нам победу в долгосрочной перспективе. В одиночных раздачах или играх, несмотря на преимущество, мы можем проиграть.

Для меня самый долгий период отрицания длился 150 часов игры, то есть около 3 недель. Это, конечно, очень краткая процедура.

Почему вас заинтересовал подсчет карт?

— Я был финансово разорен и искал любые системы, которые давали бы игроку преимущество. Я проверил все, что оказалось реальным.

Почему казино не снимают блэкджек, несмотря на свои неудачи?

— Потому что в целом это очень прибыльная игра для казино.

Есть ли у человека, который считает карты, какие-то особые предрасположенности?

— Терпение, сосредоточенность, умение быстро считать в терминах сложения и деления в диапазоне от 1 до 20, много свободного времени — так что ничего особенного, они есть практически у всех.

Это должно быть ужасно утомительная работа. Может ли такая игра доставить вам удовольствие?

— Да и нет. Удовлетворение состоит в том, что вы побеждаете институт, созданный для того, чтобы вас переиграть, и что вы принадлежите к элите. Однако через некоторое время вы приходите к выводу, что пребывание в казино несколько часов в день не доставит вам никакого удовольствия, независимо от того, насколько вы успешны. Итак, вы играете и считаете карты, не получая от этого никакого удовольствия, но заработок как-то компенсирует это.