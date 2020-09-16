Справочник по игристым винам — что выбрать и как подавать?

Игристое вино раньше было напитком только аристократии, а сегодня сопровождает нас во время многих торжеств. Оно легкое и нежное, что делает его универсальным напитком.

Говорят, что игристое вино появилось на свет между 1639 и 1715 годами, когда монах Дом Периньон разработал метод второй ферментации выдержанного вина. Однако, согласно историческим источникам, этот факт впервые открыл английский ученый Кристофер Меррет в 1662 году. Читая лекцию в Королевском обществе, он затронул проблему разбивания бутылок вина в процессе ферментации. Со временем началось производство алкогольных напитков, которыми пользовалась элита и аристократия 19 века.

Как подать игристое вино?

Игристое вино в основном ассоциируется с праздником и разного рода торжествами. В основном это связано с тем, как помпезно открывается бутылка, и характерной пробкой. Поднимающиеся пузырьки также делают напиток уникальным. Игристое вино для многих — более дешевая альтернатива шампанскому. Так как же подать, чтобы не умалить его роль? Охладите его в холодильнике или холодильнике для льда, пока они не достигнет температуры 6-8 ℃.

Игристое вино подают в длинных и тонких бокалах, которые благодаря своей структуре сохранят свой букет. Стрелять пробкой — это дурной тон, поэтому на официальных приемах это не должно происходить. Осторожно откройте бутылку, взявшись за крышку всей рукой и медленно откручивая ее. Вино нужно разливать осторожно, чтобы не образовалась белая пена. Напиток отлично сочетается с большинством блюд, как с сухими блюдами, так и с сладкими десертами.

Виды игристого вина

Игристое вино — это просто газированное вино. Изначально их получали путем естественного брожения, но со временем началось производство вин с искусственным добавлением СО2. В настоящее время мы выделяем три метода производства игристого вина:

Шампанский метод — это традиционный метод ферментации, который происходит естественным путем в плотно закрытой бутылке вина.

Метод Charmat — метод, зародившийся в Италии, заключающийся в естественном брожении выдержанных вин в чанах, а не в бутылках. Этот метод используется, среди прочего, для производства просекко.

Закачка СО2 — самый дешевый, самый быстрый и простой способ ферментации вина, заключающийся в механической закачке СО2 в бутылку. Этот метод в основном используется для производства дешевых некачественных вин. Полученный ликер имеет ровный вкус и еле уловимый аромат. Часто таким способом получают безалкогольные игристые вина или популярное в последнее время игристое вино с глиттером.

Белое, розовое или красное игристое вино?

Игристые вина, как и традиционные, различаются степенью сухости. Эта информация напечатана на бутылке:

brut nature — очень сухой, обычно с терпким, тяжелым вкусом,

экстра брют — сухое игристое вино,

брют — слегка сухое вино, идеальное в качестве аперитива,

сухое, сек — сладкое игристое вино,

demi sec — игристое полусладкое вино,

doux, dulce, sweet — очень сладкое игристое вино.

Принцип подбора вин к блюдам должен основываться на сухости, а не на цвете напитка. Сухие вина прекрасно сочетаются с сухими (мясными) блюдами, а сладкие и полусладкие вина — прекрасным дополнением к десертам или легким закускам. Самыми популярными среди игристых вин являются белые вина. Легкие и нежные на вкус, они придутся по вкусу многим ценителям вина. Игристые красные вина отличаются глубоким ароматом и сложностью вкусов, поэтому их уникальность по достоинству оценят истинные винные гурманы.

Шампанское и игристое вино

Игристое вино многие называют шампанским. Это неправильное употребление, поскольку слово «шампанское» — это формально ограниченный термин. Это игристые вина, производимые традиционным способом в регионе Шампань. Широко доступны, даже высококлассные игристые вина, как правило, это просекко (белое игристое вино из Италии), секты (Германия), эспуманте (белое сухое вино из Португалии), ламбруско (итальянское игристое вино), Русское Игристое (Россия), Бурнардж (Андалусия). Эти вина производятся методом Charmat (танк), по качеству они лишь немного уступают оригинальному шампанскому. Обе группы обладают изысканным ароматом, ощущением множества сложных вкусов и легкостью.