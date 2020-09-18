Игровой автомат Гараж — играй бесплатно на UkrSlots

Разнообразие слотов просто не знает границ. Опираясь на личные интересы и вкусы, даже искушенный человек легко подберет себе подходящий аппарат. Слот Гараж https://www.ukrslots.com/avtomaty/garage-online/ подходит тем игрокам, которые предпочитают автомобили. Igrosoft – создатель игрового автомата – сумел прекрасно передать атмосферу посиделок в гараже. Отсутствие автомобиля и гаража в жизни легко заменит аппарат, давая возможность ощутить себя профессиональным водителем с многолетним стажем. Данный слот подходит не только представителям мужского пола. Девушки не меньше мужчин любят управлять автомобилями, а потому автомат понравится всем и каждому. Множество функций в аппарате и частые появления выигрышных комбинаций сделают процесс игры в игровые автоматы на UkrSlots гораздо интереснее и увлекательнее.

Автомат Garage предлагает людям окунуться в истоки появления азартных аппаратов. Гараж имеет всего девять линий и пять барабанов, что не сравнится с нынешними слотами. Но такая простота не уменьшает яркости и увлекательности игры. Во время вращения барабана наблюдать за процессом будет механик, покуривающий сигарету. Этот простак, типичный рабочий сможет в случае необходимости указать игроку, что делать. По соседству с механиком устроился пушистый кот рыжего цвета. Значки на барабанах подобраны согласно тематике аппарата – огнетушитель, ключ в замке, машинное масло и свечи.

Правила и особенности игры в автомате Гараж

Перед началом игры пользователю следует внимательно прочитать правила. Задача игры – словить выигрышную комбинацию символов на барабанах. Приз человек получит, если по левому краю экрана соберет три одинаковых символа (в отдельных случаях достаточно двух). Тогда полученные выигрыши суммируются и зачисляются на счет пользователя.

Управление легкое, в автомате Гараж есть все стандартные клавиши. Перед началом игры пользователь обязан указать размер ставки. Выбрать нужную сумму, можно используя клавишу bet, постепенно повышая ставку, или bet max, которая сразу устанавливает максимально разрешенную величину. Теперь игроку предстоит указать количество выигрышных линий. Максимально в автомате Гараж их 9. На игровой панели отображаются кнопки с указанием вариантов – 1, 3, 5, 7 или 9 lines. Теперь можно переходить к запуску барабана. Стоит нажать кнопку start, после остановки барабана повторить действие, вручную запуская вращения каждый раз. Есть и второй вариант – кликнуть кнопку autoplay для запуска автоигры.

Игровой автомат Garage имеет в своем арсенале две бонусные игры. Если на барабанах показались больше трех ящиков из дерева, то запускается первая бонус-игра. Именуется она Коробки. Перед пользователем появляются пять одинаковых коробок со спрятанными призами. Открыть необходимо все. Появление гаечного ключа из коробки или прочих автомобильных принадлежностей позволяет увеличить приз за спин в несколько раз. А вот выпрыгивающий злостный инспектор ГАИ закончит игру и отберет кредиты. Еще есть бонус-игра Ключи, которая активируется появлением на барабанах 3 ключей (можно больше). Игроку предстоит отгадать, где прячется ключ, чтобы пройти на следующий этап.

И это далеко не все способы увеличить приз, полученный в ходе вращения барабанов в Гараже. При отображении выигрышной комбинации слот предлагает геймеру сыграть в риск-игру. Здесь стоит сложная задача – обыграть дилера, выкинув карту больше, чем у него. Карта дилера показывается сразу, остальные лежат рубашкой вверх. Игроку нужно самостоятельно выбрать одну из карт и надеяться на удачу. В случае победы игровой онлайн автомат Гараж увеличит сумму полученного приза в два раза.

Краткое описание свойств автомата Garage

Компания Igrosoft создала прекрасный автомат Garage, который обязательно придется по вкусу людям, проживающим в странах СНГ и любящим испытывать удачу в онлайн казино. В автомате есть атмосфера гаражных посиделок, которую сполна смогут ощутить только люди из данных областей. Плюсы слота заключаются в понятном интерфейсе за счет русского языка, всего нескольких клавишах управления, наличии особых значков на барабанах и двух бонусных игр, а также риск-игры.