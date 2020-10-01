1 октября 2020
Пресс-релизы

Можно ли реально выиграть в казино онлайн?

Ольга МаливаАвтор: Ольга Малива

Есть ли способ регулярно выигрывать деньги в онлайн-казино? Как правило, среди игроков онлайн-казино есть две школы выигрыша.
Согласно первой группе, наиболее эффективный способ — систематически откладывать небольшие суммы, которые в конечном итоге могут составить довольно внушительную сумму. Преимущества такой системы? Вам не обязательно иметь большой депозит, вы можете играть долго, потому что вы выбираете низкие ставки, и в то же время игра гораздо менее стрессовая.
Вторая группа основана на другом предположении — чем больше риск, тем лучше. Эти типы игроков сразу стремятся к высоким выигрышам и могут рисковать высокими ставками в надежде на очень высокий выигрыш.
Мы же попробуем рассмотреть оба варианта на примере игры в известном и популярном среди игроков казино онлайн vulkan-deluxe, которое имеет хороший ассортимент слотов и мобильное приложение, которое можно сказать по ссылке https://vulkan-deluxe.loan/mob-app.

Однако следует понимать, что в такой игре вам необходимо иметь больший банкролл, потому что вы должны учитывать, что многие ставки подряд будут проиграны. Вторая система ставок настолько эффективна, что преимущество казино перед игроком увеличивается с увеличением продолжительности игры. Способ размещения ставок также зависит от типа игры, но стоит выбирать те, где преимущество заведения составляет не более шести процентов. Выигрыш в казино — это своего рода доход, но с этого счета не взимаются налоги, по крайней мере, с игрока. Подоходный налог не распространяется на игровые автоматы, игры в казино, видео-лотереи, бинго и игровые автоматы с небольшими призами.

Это касается как игр, проводимых операторами, работающими в России, так и любой другой стране, которая ведет свою деятельность в одной из стран, входящих в Европейское экономическое пространство. Тем не менее, крайне важно иметь доказательства того, что деньги поступают от ваших выигрышей в казино. Если у игрока нет такого сертификата, согласно польскому законодательству, он может быть оштрафован на 75 процентов его дохода за наличие средств, не покрываемых раскрытыми источниками.

Ольга Малива

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