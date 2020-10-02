Какие слоты в казино онлайн дают нам лучшие шансы?

Прежде чем мы скажем себе, какие игры, предлагаемые казино, дают нам наилучшие шансы на выигрыш, нам нужно объяснить, что такое так называемое преимущество отдельных слотов в конкретном казино. Вы, наверное, слышали поговорку «казино всегда выигрывает». Конечно, любое казино в сети, к примеру можете посетить официальный сайт казино Вулкан https://clubwulkan.ltd/, всегда будет выигрывать в долгосрочной перспективе, потому что каждая игра математически разработана таким образом. Благодаря этому любое казино может быть уверено, что через какое-то время оно выйдет в плюс и заработает деньги, и давайте не будем скрывать этот факт от доверчивых игроков, которые верят в обещания некоторых продавцов тайных стратегий. Интересно, однако, что шансы у игроков все же остаться в плюсе различается в зависимости от конкретного игрового слота.

Без прибыли ни одно казино не существовало бы, потому что они не смогли бы покрыть расходы на организацию игр (зарплаты сотрудников, налоги, покупка программного обеспечения, аренда помещений и т. д.). Например, предположим, что мы играем на игровом автомате, который дает казино 10% преимущество. Это означает, что в конечном итоге казино будет выплачивать только 90% от того, что игроки бросают в игровой автомат. Преимущество не означает, что каждый игрок проиграет ровно 10%. Например, если вы внесете 100 долларов, вы можете проиграть все или выиграть много денег. Кромка рассчитывается в среднем для данной машины, и аппарат не чувствует ее за короткое время. Машина зарабатывает в среднем 10%, но не так много каждый день.

Слоты в казино Вулкан с самыми высокими шансами на выигрыш

Слоты дают казино около 2% -5% преимущества, но оно может достигать 15% + в зависимости от модели игрового автомата. У прогрессивных машин с большими выигрышами есть много преимуществ — мы платим за фейерверки и аттракционы. Приятно выиграть огромный джекпот на игровом автомате, но если вы ищете игры, в которых ваше преимущество было бы значительным, избегайте этих сверкающих машин издалека.

Видео-покер — один из лучших вариантов казино. Валеты или лучше (версия с полной оплатой) дают заведению только 0,46% преимущества над игроком. Мы предполагаем, что выигрыш составляет 100%, и вы играете по основным правилам здоровой стратегии. Если вы играете как игрок или чувствуете, что ваши шансы ниже. Прежде чем приступить к таким играм, убедитесь, что у вас есть справочник.

Блэкджек также дает руководству казино небольшое преимущество и может быть прибыльным для игрока, если он считает карты. Последнее возможно только тогда, когда мы играем вживую. В онлайн-казино BJ дает крупье преимущество в 0,28%. Именно поэтому за столами Black Jack нет недостатка в гриндерах.

Война — самая легкая игра для изучения, но преимущество казино больше, чем в предыдущей игре. Достаточно обыграть карту дилера своей собственной, но сыгранные «войны» (столкновения двух карт одного достоинства) означают, что мы теряем в среднем 2,88% во время игры. Если мы откажемся от карт в таких ситуациях без боя, казино получит еще больше (3,70%), так что за свои всегда стоит побороться.

Когда мы начинаем делать ставки на все более экзотические вещи, например, на две семерки подряд, казино наслаждается. Преимущество дилера увеличивается даже до 10%. Однако при правильной стратегии эта игра может дать нам очень хорошие шансы на победу.

Баккара — одна из самых популярных игр в казино, и мы в ней много выигрываем. Преимущество казино составляет 1,06% по ставке банкира, 1,24% по ставке игрока и 14,36% по розыгрышу. Лучше всего сделать ставку на дилера и ни о чем не беспокоиться, потому что это не имеет значения.

Рулетка дает казино преимущество в 5,26% (США) или 2,70% (Европа). Первая версия имеет два зеленых поля (0/00), а европейская — только одно (0). Некоторые ставки являются абсолютными ошибками, и у нас нет шансов на них нажиться.

Игры в казино — это не покер, в который играют с другими игроками, когда дилер только сдает карты и обычно держит рот на замке, когда его не просят. Они созданы так, чтобы казино могло на них зарабатывать. Однако при правильной стратегии и хорошем выборе игр мы можем увеличить наши шансы, хотя многие профессионалы безоговорочно говорят, что лучше придерживаться столов Холдема и Омахи, где мы действительно можем заработать.

Казино нельзя постоянно обыгрывать, и даже если мы хорошо играем, нам понадобится удача. Единственные игры, которые стоит попробовать, — это те, которые дают нашему оппоненту очень небольшое преимущество над нами (менее 1%).