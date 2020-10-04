4 лучших онлайн-слота в казино Вулкан Вегас

В каждом казино онлайн есть раздел с вынесенными самыми популярными игровыми слотами, ориентируясь на которые каждый новичок может более легко определиться с выбором. В казино Вулкан Вегас https://vulcanvegas.ltd/ также присутствует раздел с самыми популярными играми, и он формируется автоматически каждый день в соответствии с востребованностью за прошедшие сутки тех или иных игровых слотов. Мы рассмотрим первую четверку слотов, которые популярны на сегодня.

Age of the Gods (Эпоха богов)

Это игра от творческого разработчика Playtech, принадлежащая к серии слотов, вдохновленных греческой мифологией. Этот слот представляет собой прогрессивный джекпот с 25 линиями выплат. Age of the Gods предлагает множество бесплатных вращений с дополнительными функциями (множители, джокеры и сложенные джокеры). Джекпот Ultimate Power — самый высокий — обычно исчисляется миллионами фунтов.

Gonzo’s Quest

Еще одна работа NetEnt, Gonzo’s Quest предлагает потрясающую графику и будет сопровождать вас в вашем приключении через перуанские джунгли в поисках затерянного города Эльдорадо! Самая приятная особенность игры — бесплатные вращения с множителями от 3х до 15х, которые также запускаются повторно. Его уникальный дизайн и увлекательный игровой процесс в сочетании с высокой частотой сделали Gonzo’s Quest одним из лучших игровых автоматов для казино.

Слот Twin Spin

Twin Spin — еще одна классика от производителя NetEnt в ретро-стиле, напоминающая слоты Vegas. Twin Spin заработал репутацию очень полезной игры благодаря 243 способам выигрыша и уникальной функции Twin Reel (два барабана, вращающихся вместе и останавливающихся на одинаковых символах), увеличивающей вероятность выигрышных комбинаций. Это может быть отличной альтернативой для игроков, которым нужен простой игровой процесс и классический онлайн-слот с элегантной и высококачественной графикой. NetEnt также выпустила Twin Spin Deluxe в 2018 году, более сложное продолжение оригинального Twin Spin, но мы по-прежнему считаем, что в оригинальную версию лучше играть, поскольку она обеспечивает более высокую максимальную выплату, а очарование этого слота заключается в его простоте.

Слот Thunderstruck II

С момента своего выпуска в 2010 году Thunderstruck II от производителя microgaming сумел оставаться популярным на протяжении многих лет. Основанный на скандинавской мифологии, этот слот предлагает 243 способа выиграть и многоуровневую функцию бесплатных вращений, где каждый уровень имеет свою особую функцию, которая поможет вам выиграть больше. RTP в этом слоте высокий — 96,65%, а волатильность — от средней до высокой, что делает его идеальным для очень широкой аудитории. Конечно, графика и визуальные эффекты абсолютно потрясающие и, конечно, увеличивают фактор развлечения.

Приведенные слоты скорее всего известны тем, кто ранее играл в слоты и наводят на приятные воспоминания от времени проведенными за игрой в эти слоты, которые дарят самое ценное в нашей жизни – приятные моме6нты, ради которых, собственно, и хочется жить.