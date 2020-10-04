Как выбрать подходящий слот для игры и получить бездепозитный бонус в казино Вулкан?

Сегодня игровые автоматы являются доминирующими играми в казино онлайн, таких как Вулкан и подобных. Игроки выбирают их, потому что они просты в использовании, их больше всего, и на них можно выиграть много денег. Однако часто бывает, что предлагается несколько сотен или даже несколько тысяч слотов, как в упомянутом казино Вулкан, где, помимо большого числа слотов можно получить еще и бездепозитный бонус по адресу http://play-vulkan-klub.com/bezdep/. Это вызывает большую популярность игроков к данному ресурсу. Но и также проблемы с выбором конкретной игры. Поэтому предлагаем, как правильно выбрать слот для игры в казино Вулкан.

Разработчики игровых слотов

На рынке существует несколько десятков ведущих студий разработчиков программного обеспечения для игровых клубов в сети, среди которых есть как гиганты, так и небольшие компании. Речь идет о таких брендах, как NetEnt, Evolution Gaming, Novomatic, Pragmatic Play, Spinomenal, Play’n GO, iSoftBet, Quickspin, BGAMING, Amatic Industries, Elk Studios, Endorphina, Quickfire, Yggdrasil. Многие из этих компаний характеризуются конкретными технологическими решениями, высоким или низким RTP, качеством графики, языковыми версиями или темами, бонусами и выигрышами. Возможно, нам понравятся игры одного производителя, а другие будут архаичными, надоедливыми. Так что каждый раз проверять разработчика игры — это хорошая идея. Тем более что у нас больше вероятность, что мы сможем найти именно его софт в данном казино.

Категории игровых слотов

На рынке есть несколько основных категорий и подкатегорий игровых автоматов. Итак, мы можем найти:

классические игры: фрукты, фрукты, горячие точки, игры 20-летней давности. Для таких игр характерна графика в ретро-стиле, простые символы, макет 3 на 3 или 5 на 3, без бонусов и бесплатных вращений.

видеослоты: это более высокая категория, в которой можно найти игры как с более слабой графикой, так и с довольно приятным стилем. Видео-слоты могут быть тематическими играми, лицензионными по фильмам, сериалам. Они включают бесплатные вращения, джокеры, варианты бонусов, прогрессивные джекпоты.

3D-слоты: современные игры с очень красивой графикой, частой анимацией, видеоматериалами. Они являются развитием видео-слотов. У них могут быть нетипичные слоты 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7. Это, безусловно, самые привлекательные с точки зрения внешнего вида слоты на рынке.

Что такое индикатор RTP?

Знаменитый RTP или Return To Player — это индикатор возврата игрока, который применяется ко всем азартным играм, особенно к слотам. Он представлен нам в процентах по шкале от 0 до 100%. У нас есть простейшее правило, которое гласит, что чем выше RTP, тем лучше для игрока. В большинстве игровых автоматов RTP составляет не менее 90%. Таким образом, если мы поставим на игру 100 злотых, наша прибыль теоретически должна составить не менее 90 злотых. Конечно, мы говорим здесь теоретически, потому что иногда можно выиграть намного больше или даже полностью проиграть. Поэтому лучше выбирать те машины, у которых самый высокий RTP.

Сколько можно выиграть в слоте?

Это еще один важный момент. Посмотрим правде в глаза, но большинство людей любят играть в игровые автоматы в казино не потому, что они красиво выглядят или имеют интересные темы. Самое главное — это выигрыши. И это зависит от трех факторов: таблицы выплат, руки на барабанах и суммы ставки. В большинстве случаев каждая рука рассчитывается из трех одинаковых символов на линию. Именно разработчик игры решает, сколько стоит конкретная ставка. Он обозначается в монетах, евро или множитель на ставку. Таким образом, чем больше мы делаем ставки, тем больше выигрываем. Есть игры, где максимальная ставка составляет 5 или 10 евро, а есть игры, в которых вы можете поставить 100, 200 или даже 450 евро.

Джекпоты — отдельная тема. Слоты могут иметь фиксированный или прогрессивный джекпот, а могут и не иметь. Это денежные пулы, которые можно выиграть благодаря особым условиям. Обычно они включают бонусную игру, когда у нас есть шанс выиграть самые большие суммы. В стандартном джекпоте вы можете выиграть десятки или сотни тысяч монет / евро. В случае с прогрессивной суммы уже миллионы. Самый крупный выигрыш одного джекпота на сегодняшний день в Mega Fortune составляет 17,8 миллиона евро.

Какие бонусы есть в игре?

Классические игровые автоматы приучили нас к тому, что помимо стандартных символов в них могут быть самые обычные скаттер, джокеры и азартные игры. Между тем, многие из новых слотов полны дополнений. Вы можете рассчитывать на бесплатные вращения, увеличенный множитель выигрыша, обычные символы wild, расширяющиеся символы wild, липкие символы wild, повторные вращения, а также бонусные игры. Последнее часто является дополнительной возможностью для большего количества вращений, множителя или игры на больше денег или упомянутого джекпота. Часто именно благодаря бонусам и другим дополнительным функциям определенные игровые автоматы так популярны.