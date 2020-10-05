Зеркало Вулкан казино позволит играть в игровые слоты при любых раскладах

Все больше людей самых разных сословий и жизненных взглядов интересуются игрой в онлайн-казино, потому что доступ к такого рода развлечения легкий в любое время суток, вам не нужно выходить из своего жилища, а кроме того, большая часть игровых автоматов доступна в бесплатном режиме. Однако проблема может заключаться в выборе подходящей игры, которая оправдает все ожидания игроков. У других бывают проблемы с доступом к сайту онлайн казино из-за законодательного разногласия в области игровой деятельности разных стран. В таких случаях многие игровые заведения предлагают зеркала официальных сайтов, которые позволяют получить доступ к игровому заведению из любой точки мира. К примеру зеркало Вулкан казино, расположенное по адресу https://klubvulkan.ltd/ позволяет игрокам с любой точки мира получить доступ к своим любимым игровым слотам, которые здесь представлены огромном ассортименте.

Популярные слоты в казино Вулкан

У каждого есть несколько любимых слотов. У некоторых их много, у других только 1 или 2. Почему людям нравятся определенные слоты? Потому что им нравятся бонусные раунды, графика или звуки. Но знаете ли вы, что людям нравится больше всего? Некоторые слоты приносят большие выигрыши! Чтобы помочь нашим читателям, мы составили специальный обзор слотов, предлагающих самые высокие выплаты в казино Вулкан.

Почему некоторые игровые автоматы приносят больше выигрышей?

Некоторые слоты предлагают больше выигрышей, чем другие. Это факт. Это возможно, потому что провайдеры игр могут регулировать выигрыш. Казино Вулкан показывает это, представляя коэффициенты выплат по отдельным видеоиграм. В этом посте мы покажем вам лучшие слоты на данный момент. В этом списке мы покажем только популярные игры. Почему? Менее популярные игры будут иметь странные процентные выплаты, потому что, если только один игрок выиграет большую сумму или проиграет много денег, процент выплат будет очень высоким.

Тройка самых высокооплачиваемых слотов в казино Вулкан

Ниже вы найдете нашу подборку самых высокооплачиваемых игровых автоматов (популярных игр). Вверху списка вы найдете несколько игр с очень интересным RTP. Эти слоты предлагают наилучшие шансы на победу. Ниже вы найдете больше игр с хорошим RTP, в которые также очень интересно играть. Удачи и получайте удовольствие от игры в эти игры!

Монополия большого события; 99.00% RTP

Мой абсолютный совет, если вы ищете самые высокооплачиваемые слоты, — это Barcrest’s Monopoly Big Event (поддерживается SG Digital). Почему? Этот слот предлагает уникальную функцию Big Bet, которая предлагает 99.00% RTP при игре с лучшей стратегией. Но придерживайтесь только функции больших ставок, поскольку обычная базовая игра RTP составляет всего 96,00%.

Если вы хотите попробовать функцию Big Bet, вы можете нажать фиолетовую кнопку справа от слота. Как только это будет сделано, вы можете выбрать между ставкой 20 евро и большой ставкой 30 евро. € 20 — Big Bet предлагает пять вращений с прогрессивным множителем выигрыша. Этот множитель будет применяться ко всем полученным вами выигрышам. Кроме того, вы все еще можете активировать бонус, который дает вам возможность разблокировать джокеры, танцующие джокеры и бесплатные вращения! С первой попытки я получил бонус бесплатных вращений в качестве дополнительной функции, включая 11 бесплатных вращений с двумя гарантированными выигрышами. Это показалось довольно интересным, тем более что несколько плохо оплачиваемых символов через некоторое время были удалены. К сожалению, я выиграл всего 11 евро — во время бесплатных вращений и прогрессивного множителя выигрыша.

Мега Джокер; Классический слот с высоким RTP

Еще один слот, который предлагает исключительно высокий RTP до 99,00%, — это Mega Joker. Mega Joker — классический слот от NetEnt. В игре 3 барабана, 5 линий выплат, и она очень похожа на слоты в барах, пабах и заправочных станциях. При игре на ставку в 1 монету RTP действительно плохой, всего 76,9%. Но когда вы повышаете ставки, RTP становится интереснее! Когда вы ставите максимум 10 монет на спин, ваш RTP увеличится до 89,10–99,00%. Размер вашего RTP зависит от ваших навыков, поскольку игра требует определенной техники и навыков. Когда вы выбираете правильный размер ставки и правильный уровень для каждого вращения, вы можете достичь теоретического RTP в 99,00.

Джокер Страйк — привет вращения

Популярный простой слот от Quickspin — это Joker Strike. Joker Strike предлагает 5 барабанов, 10 линий выплат и обычный RTP 96,46%. Играя в Joker Strike, вы можете разблокировать одну уникальную функцию — Joker Strike. После каждой победы новый индикатор будет ходить по внешнему кругу, чтобы решить, активировать ли вы выигрыш Joker Strike или нет. Если вы приземлитесь в правильном месте на выигрышном символе, в слот добавятся дополнительные выигрышные символы. В общей сложности каждая функция Joker Strike добавит на барабаны от 6 до 10 дополнительных символов, что может принести огромные выплаты! В частности, символы Джокер, Семерка и Звезда обеспечивают высокие выплаты.

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