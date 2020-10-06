Тыква — свойства и пищевая ценность

Тыква — вкусный и питательный осенний овощ. Он бывает разных сортов, самыми популярными из которых являются мускатная тыква, лапша, хоккайдо и мускат. Из тыквы можно приготовить множество вкусных блюд, как сладких, так и соленых. Тыквенный суп или тыквенный пирог — отличные блюда, для которых мы предлагаем простые в приготовлении рецепты, — сообщается на сайте https://sharij.net/.

Тыква — самый типичный представитель огромного семейства тыквенных, которое включает 30 родов и от 800 до 900 видов растений. Плоды тыквы бывают самых разных форм:

кули — тыква гигантская, обыкновенная, хоккайдо,

приплюснутый шар — тыквенный мускат,

удлиненный — тыквенный лунга ди наполи,

цилиндрическая — спагетти кабачковая,

напоминающий большую грушу — кабачок,

различной формы — декоративные тыквы.

Мякоть тыквы обычно оранжевая, но может отличаться оттенком и насыщенностью этого цвета. А вот тыквы существенно различаются по цвету кожуры, которая в случае с этим овощем может принимать удивительные цветовые сочетания.

Осень — это сезон вкусных тыкв, слив и… яблок. Узнайте, от каких болезней помогают эти вкусные фрукты и почему к ним стоит бороться даже каждый день!

Тыквы подходят диабетикам

Оранжевая тыква, известная во время Хэллоуина — это вечная классика. Потому что нас может удивить темно-зеленый цвет кожуры мускатной тыквы, а также цветовые сочетания декоративной тыквы: белые, красные, оранжевые тыквы с белыми пятнами или зеленые и желтые.

Тыква — однолетнее растение, произрастающее в Центральной Америке. Выращивание тыквы началось в Мексике в 7000 или 5500 годах до нашей эры, а в Европу она была завезена в 16 веке Христофором Колумбом. Сегодня тыква — очень распространенный овощ во всем мире. Ценится не только за вкус, но и за полезные свойства.

Тыква считалась индейцами священным растением. Осенью желательно употреблять этот вкусный овощ с большим кулинарным потенциалом.

Чтобы облегчить выбор сорта тыквы в соответствии с индивидуальными кулинарными потребностями, стоит узнать о различиях между наиболее популярными сортами, доступными в Украине:

тыква обыкновенная — на сегодняшний день самый популярный сорт тыквы. Большие, круглые, диаметром около 40 см. У него толстая, твердая светло-оранжевая или слегка зеленоватая кожица и светло-оранжевая мякоть. После разрезания появляется большое пространство, заполненное подвешенными нитками мякоти — в котором подвешены тыквенные семечки (их можно мыть под проточной водой и сушить). Съедобная часть — это мякоть, расположенная прямо под кожей, ее толщина составляет около 3-6 см. Тыква — прекрасное дополнение к мясным и овощным блюдам, ведь она быстро готовится.

мускатный орех — по форме напоминает большую грушу. У него плотная, твердая мякоть и небольшая семенная розетка с небольшим количеством семян. Кожица мускатного ореха бежевая, а мякоть пышная оранжево-желтая. Это лучшая тыква для густого крем-супа!

спагетти из тыквы — уникальный сорт продолговатой тыквы. Кожица солнечно-желтая, по форме цилиндрическая. Но самый большой сюрприз находится внутри — после разрезания тыквы мы видим насыщенную оранжевую мякоть в виде удлиненных, похожих на спагетти лент.

тыква хоккайдо — это крохотная тыква, весом менее 1-2 кг, с оранжево-красной кожицей, которую не нужно очищать. Он родом из страны цветущей сакуры — Японии. У него небольшая мякоть, вкусный, слегка ореховый вкус. Это тыква, идеально подходящая для запекания.

Калорийность и гликемический индекс тыквы

Тыква, как и любой другой овощ, содержит мало калорий, но можно четко указать, сколько в тыкве содержится. В зависимости от сорта эти овощи сильно различаются по содержанию углеводов, пищевых волокон и воды, поэтому каждый сорт немного отличается по калорийности:

тыква — 26 ккал,

спагетти сквош — 31 ккал,

тыква мускатная — 33 ккал,

тыква хоккайдо — 35 ккал,

мускатный орех — 45 ккал.

Наименее калорийны кабачки и спагетти, а наибольшее количество калорий — из мясистой компактной тыквы.

Институт питания и питания рекомендует ежедневно употреблять не менее 500 г овощей и фруктов. В такой порции кабачков всего 130 ккал, а в ореховой — 225 ккал, что меньше одной плитки шоколада!

Гликемический индекс тыквы составляет 71, что является высоким показателем. Означает ли это, что людям с сахарным диабетом следует категорически отказаться от употребления этого вкусного и ценного овоща? Конечно нет!

Диабетику стоит обратить внимание на то, как готовится тыква. Крем-супы и сильно варенные куски не рекомендуются — потому что чем больше продукт переработан, тем выше гликемический индекс. Лучше запечь частички тыквы с оливковым маслом и съесть их с кусочком куриной грудки.

Каковы питательные свойства тыквы?

Тыква, а на самом деле ее мякоть, является богатым источником многих минералов, витаминов и антиоксидантов.

Выбирая тыкву, стоит выбирать наиболее зрелые экземпляры, то есть с более интенсивным оранжевым цветом, поскольку они содержат наиболее ценные ингредиенты.

Тыква содержит много калия, до 340 мг на 100 г, и взрослому человеку необходимо 3500 мг этого ингредиента каждый день. Это хороший источник магния и кальция, а также железа, необходимого для женского рациона, и цинка, который не должен отсутствовать в рационе каждого мужчины.