Діагностіка — обов’язкова умова постановки коректного діагнозу. Очевидно, що від цього залежить, наскільки правильно буде призначено лікування, а значить — і то, чи видужає пацієнт, і наскільки швидко це станеться. Саме тому більшість фахівців намагаються направити своїх пацієнтів в кращі діагностичні центри. Добре мешканцям великих міст, таких як Львів де працюють не один десяток приватних діагностичних центрів, які в умовах конкуренції пропонують послуги на дуже високому рівні, що гарантує безпеку пацієнтів та достовірність отриманих результатів.
Наприклад, діагностичний центр у Львові МеДіС пропонує багато медичних послуг на новітньому якісному обладнанні. Якщо ж ви живете в іншому місті, то в багатьох містах є представництва даного центру.
Якщо в вашому місті немає саме цього центру то прислухайтесь до наших порад стосовно вибору.
- Вибирайте вузькопрофільні центри. Зрозуміло, якщо існує подібна можливість, але все ж вивчіть пропозиції і зробіть вибір саме на користь того центру, який займається вивченням окремої проблеми або діагностикою невеликої кількості патологій. Це гарантує, що фахівці які працюють там будуть більш уважні і точні — адже у них є досвід діагностування саме вашого захворювання.
- Вивчіть обладнання. Як правило, на сайті центру можна знайти відомості про те обладнанні, на якому проводиться діагностика. Звичайно, не будучи фахівцем, його якість складно оцінити, однак можна зрозуміти, наскільки воно нове, а також скористатися відомостями з Інтернету, щоб хоча б приблизно уявляти, дешевими або дорогими приладами оснащена клініка.
- Почитайте відгуки і зв’яжіться з пацієнтами. Не секрет, що не всі відгуки є справжніми. Тому перевірте їх якість і достовірність, спробувавши зв’язатися з тими, хто оцінив роботу центру. Зазвичай це можна зробити через соціальні мережі, або знайшовши відповідну тему в розділі форумів вашого міста. Отримавши інформацію від тих, хто вже проходив діагностичні процедури в обраній клініці, ви можете дізнатися про всі підводні камені співпраці з установою, і або уникнути їх, або зовсім відмовитися від даного центру на користь кращого.
- Завітайте в центр самостійно. Не обов’язково записуватися на прийом відразу — ви цілком можете прийти в діагностичний центр, щоб оцінити обстановку, а також професіоналізм працівників. Зробити це просто: в хороших центрах на високому рівні знаходиться гігієна, а співробітники спілкуються навіть з потенційними пацієнтами ввічливо і максимально коректно й дадуть вичерпну інформацію про послуги які вони надають.