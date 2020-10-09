Pin Up Casino с новыми стандартами качества

Новый формат азартных игровых клубов в сети способствует популяризации игровых автоматов. Игроки получают абсолютно новые условия удобства и безопасности игры. Речь идет онлайн казино пин ап, которое за короткий период стало эталоном практичности, надежности и стабильности во всех отношениях. Официальный сайт казино Пин Ап – интернациональная платформа с игровыми автоматами, которая входит в список лучших виртуальных клубов сети. Местом регистрации являются Нидерландские Антильские Острова, работает по лицензии Кюрасао, что позволяет вести азартную деятельность во многих странах планеты.

Дизайн клуба полностью перерабатывался. Теперь интерфейс не только удобный, но и не похожий на другие вариации оформления казино Pin Up. Основной акцент сделан на каталоге игровых автоматов. Администрация сотрудничает только с проверенными разработчиками, что является гарантом поставки надежных слотов.

Ассортимент и виды игры

В каталоге казино Пин Ап собраны лучшие игровые автоматы от гигантов-производителей виртуального софта. Особой популярностью пользуются слоты NetEnt, Pragmatic Play, Betsoft Gaming, Endorphina и других провайдеров. Контент разнообразен, любимую тематику здесь найдут все без исключения посетители портала.

Играть на любом слоте разрешается бесплатно или на деньги. Каждый игрок сам выбирает режим, который более удобный. Обычно, бесплатная версия применяется новичками, для которых это отличная возможно ознакомиться с аппаратами, выучить правила и протестировать стратегические схемы. Демо режим доступен без регистрации и авторизации игроков на сайте, и не ограничивается временными рамками.

Регистрация в казино Пин Ап

Создание аккаунта в казино Pin Up онлайндоступно с использованием нескольких способов:

Электронная почта. Стандартный способ, где заполняется специальная панель с указанием почты и в дальнейшем происходит активация аккаунта с помощью перехода по специальной ссылке.

Номер телефона. Такой же способ, как и выше, но активация профиля осуществляется через номер телефона. К одному профилю можно привязать только один аккаунт.

Социальные сети. Желающие могут пройти авторизацию через Вконтакте, Facebook, Google, Яндекс, Twitter и Одноклассники. Данные подгружаются из этих сайтов, после чего необходимо создать лишь пароль.

Сразу прошедшая верификация является гарантом удобства и безопасности при будущем сотрудничестве с казино Пин Ап. Аккаунт уже будет подтвержденный, а это большой плюс для будущего вывода заработанных в казино денег.

Зеркало — основа удобного обхода блокировок

Администрация казино privmtu.ru всегда подготавливает зеркала, чтобы предупредить любые блокировки и восстановить комфортный доступ к сайту для игроков. Практически каждый месяц сайты попадают в бан-листы провайдеров, и остается лишь создавать новые зеркала казино.

Ими являются такие же сайты, но с другим доменным именем. Иногда зеркала подготавливаются для защиты от хакерских атак или распределения нагрузки. В любом случае на постоянной основе работает несколько официальных зеркал.

Программа лояльности

Казино Пин Ап Украина онлайн предлагает не только бонусы, но и дополнительные поощрения по программе лояльности. Суть в том, чтобы собирать баллы за определенные действия и в будущем обменивать их на деньги. Такими действиями являются:

Открытие депозита. Каждое пополнение счета позволит заполучить от 1 до 12 баллов.

Заполнение профиля. Чем больше информации будет заполнено в профиле игрока, тем больше баллов можно получить.

Загрузка приложения. Администрация всячески поощряет загрузку мобильного приложения или программы на ПК.

Участие в турнирах. Кроме основных турниров есть квесты, акции и различные задания. Поощряются они в зависимости от выполняемых требований.

Всего есть 9 статусов и каждый из них обеспечивает определенный курс обмена баллов на реальные деньги. Также для игроков подготавливается особая категория VIP. С ее помощью можно получить поддержку персонального менеджера, более лояльные условия для вывода, а также более выгодный курс обмена баллов.