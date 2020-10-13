Средства самообороны без разрешения и лицензии

Какие средства самообороны можно иметь без разрешения? Их довольно много! Выберите то средство, которое вам больше всего подходит, и будьте всегда в безопасности. Какие средства самообороны могут быть приобретены без разрешения мы расскажем в нашей статье. Мы подготовили краткие описания всех инструментов, чтобы даже непрофессионалам было проще разобраться в теме.

Перцовый балончик

Самый простой в использовании и подходящий для всех. Распыление перцового баллончика на лицо нападавшего выводит его из строя на несколько десятков минут, давая время сбежать и позвать на помощь. Использование перцового баллончика не требует прямого контакта с агрессором или применения физической силы.

Пистолеты и револьверы

Револьверы, стреляющие резиновыми и перцовыми шариками напоминают настоящее оружие. Такие пистолеты стреляют пулями с большой силой, поэтому вы можете нанести нападающему сильный ушиб, если используете резиновые пули. Перцовые шарики действуют так же, как перцовый баллончик, но могут поразить дальнюю цель. Хорошим выбором для личной защиты является пистолет CO2 RAM Combat Walther PPQ M2 T4E, который стреляет тремя типами пуль калибром 43. Есть в продаже также револьверы под патрон Флобера, который используется очень часто для спортивной стрельбы и для персональной самообороны. Следует отметить, что пуля Флобера подобна боевой, с разницей лишь в использовании специального химического вещества в качестве боевого заряда, что делает её более дешевой и такие пули не относятся к боевому оружию.

Электрошокеры

Электрошокеры — очень эффективное средство самообороны. Они работают, ударяя агрессора электрическим током. Чтобы сделать это, вы должны подойти к нему на расстоянии вытянутой руки, но часто, просто увидев электрическую дугу, нападающий отступит.

Куботаны

Куботан — это небольшой продолговатый предмет, который укрепляет наш кулак. Он умещается на ладони, крепится к связке ключей и в случае нападения может использоваться для защиты. Его преимущества — незаметный внешний вид и интуитивно понятное управление. Тактические ручки, которые можно использовать ежедневно для письма, также хорошо работают в качестве куботанов.

Вы можете приобрести любые средства самообороны, перечисленные в этой статье, без получения специальных разрешений, что позволяет их носить с собой в любом месте, тем самым делая вас более защищённым от различного рода посягательств.