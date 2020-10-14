Как начать играть в казино Космолот?

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Регистрация. Укажите свои личные данные и подтвердите учетную запись по электронной почте или по номеру мобильного телефона. Это стандартная процедура, которую можно найти в любом приличном онлайн-казино.

Пополнение счета. Внесите свой первый депозит, выберите удобный способ оплаты и получите приветственный бонус за первый, а иногда и за второй и третий депозиты.

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