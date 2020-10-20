История мохито

Испанское Mojito впервые появилось на острове Куба. В основу коктейля входит белый ром и листьев мяты. Во времена «сухого закона» этот напиток быстро распространился по территории США. А история названия обдуваемая двумя легендами: первая гласит, что слово «мохо» — это соус, в которых входят чеснок, перец, лимонный сок и растительное масло, зелень. Другая причитает, что мохадито означает «немного влажный». Напиток обладает замечательным охлаждающим эффектом и достаточно распространен в летний период.

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Какова история создания коктейля?

Существует несколько версий создания напитка.

1. В 16 веке пират Фрэнсис Дрейк и его соратники придумали коктейль. Они добавили к рому мяту, лимон и лайм, чтобы заглушить вкус некачественного алкоголя. А на Кубу коктейль попал из-за того, что это место часто любили посещать пираты. Так сказать, проводили там свой отпуск.

2. Другая версия утверждает, что Мохито появилось в центре Гаваны. На вечеринке в дорогом отеле официант заменил бурбон на ром.

Окончательную версию не может подтвердить никто. Сколько слухов овеянные вокруг этого напитка! А вы любите Мохито? Еще не стоили? Тогда стоит попробовать уже сегодня!

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