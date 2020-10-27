Казино Azart Play — обзор и рейтинг игровых слотов

Azart Play — это относительно новое онлайн-казино, которое обслуживает в основном игроков из Европы, но принимает игроков со всего мира. Сайт предлагает широкий спектр игр, специальные игровые бонусы и обширную VIP-программу. Игроки также легко могут играть в регулярные турниры на этом многоязычном лицензированном на Мальте сайте. Использование нескольких различных ведущих поставщиков программного обеспечения для казино означает, что у вас есть доступ к большому количеству игр казино, а также есть возможность играть прямо в браузере. Мы проверили казино Azart Play и изучили, насколько оно действительно хорошее для игроков. Всю информацию можно найти в нашем подробном обзоре казино Azart Play.

Сотни игр, включая такие классические, как Блэк Джек и Рулетка, видеослоты, арены с джекпотом и даже обширное живое казино станут доступными для всех кто посетит официальный сайт казино Азарт Плей. Как будто созданная специально для европейских клиентов, компания, получившая лицензию на Мальте, заслуживает доверия, многоязычна и безопасна. На этом фундаменте однозначно можно рекомендовать хорошее казино.

Программное обеспечение казино Azart Play

Казино Azart Play использует множество различных поставщиков программного обеспечения и, следовательно, предлагает удивительно большой выбор различных игр. Программное обеспечение для казино предоставляют Amatic, NetEnt, Microgaming, Endorphina, Yggdrasil и многие другие провайдеры. Это означает, что вы можете найти множество, иногда очень разных игровых предложений на Azart Play. Программное обеспечение доступно для загрузки на рабочий стол, а также непосредственно в браузере в виде флеш-игры. Это означает, что вы можете наслаждаться практически всем, что Azart Play предлагает в вашем браузере. Все игры отзывчивы, что означает, что они автоматически подстраиваются под размер вашего экрана. Также есть специальное мобильное казино для игры на ходу. Программное обеспечение многоязычно, и игроки из Германии, Австрии или Швейцарии могут легко играть в игры на немецком языке.

На выбор предлагается широкий выбор слотов, включая классические видеослоты, фирменные слоты, прогрессивные джекпоты и даже 3D-игры. Все игровые автоматы оснащены великолепной современной графикой, потрясающе хорошими саундтреками, анимацией, бонусными функциями и огромными джекпотами. Игроки также могут выбирать из большого количества игр в видеопокер, рулетку и блэкджек, а для еще большего разнообразия есть баккара, покер и кости. Новые игры постоянно выпускаются и добавляются в список, так что вы всегда можете найти что-то новое для игры.

VIP-преимущества

Казино Azart Play предлагает VIP-систему с 40 уровнями, которая награждает игроков специальными предложениями, доступом к эксклюзивным турнирам и более быстрыми и высокими выплатами. В дополнение ко всему этому, есть также персональный менеджер по работе с клиентами и лучший курс обмена на Comp Points (очки лояльности).

В зависимости от уровня вы можете конвертировать комп-баллы в реальные деньги для более низкого оборота, что в основном можно рассматривать как простой бонус возврата денег. Так что вам не обязательно быть на высшем уровне, чтобы почувствовать себя VIP — по крайней мере, в Azart Play Casino.

Варианты банковского обслуживания и поддержки

Немецкие игроки могут выбирать из множества безопасных банковских вариантов. Существуют электронные кошельки и кредитные карты — например, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, Paysafecard, банковский перевод и другие. Депозиты могут быть легко внесены в евро, также доступны обычные каналы для снятия средств. Выплаты обычно обрабатываются довольно быстро, и вы получаете свой выигрыш в течение 3-6 рабочих дней. На веб-сайте используется шифрование SSL, которое теперь стало отраслевым стандартом для защиты всех данных.

Служба поддержки казино Azart Play в нашем тесте была отличной. Команда поддержки доступна 24/7 через чат, электронную почту и телефон, но стоит отметить, что служба поддержки не всегда доступна на всех языках. Английский возможен всегда, немецкий — в будние дни, днем и вечером.

Современные технологии казино

Казино Azart Play практически новинка на рынке. Таким образом, у казино не очень долгая история. Казино управляется SoftSwiss. Этот провайдер через N1 Interactive Ltd управляет рядом других онлайн-казино, таких как GunsBet Casino, Golden Star Casino и Loki Casino. В рамках этой партнерской программы, пользующейся большим уважением в индустрии казино, EUSLOT Casino гарантирует игрокам первоклассные развлечения и, прежде всего, безопасные, надежные и проверенные меры безопасности.