На что обратить внимание при выборе стиральной машины

Предложение магазинов бытовой техники чрезвычайно разнообразно, что, как ни парадоксально, не позволяет легко ответить на вопрос: какую стиральную машину купить? На рынке вы найдете несколько различных вариантов этих устройств.

Основными можно условно считать два типа стиральных машин:

отдельно стоящая стиральная машина — имеет заводской корпус. Его можно разместить в любом помещении по вашему выбору, например, в ванной, сушильной или даже на кухне. При правильной раскладке он станет прекрасным украшением интерьера;

встраиваемая стиральная машина — мнения об этой модели могут быть самые разные. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Тем не менее, это идеальное предложение для владельцев тесных небольших квартир. Техника не занимает слишком много места, размещенная под столешницей в основном незаметна и позволяет сэкономить несколько дополнительных квадратных метров. Учесть такой вид покупки стоит еще на этапе планирования обустройства пространства кухни или ванной (благодаря этому вы избежите возможных ошибок и идеально подберете стиральную машину к остальному декору).

Стиральная машина автомат или ротационная стиральная машина? Что лучше?

Наверное, никто не сомневается, что в стиральные машины-автомат стоит вкладывать. Мнения пользователей говорят сами за себя. У упомянутого решения много преимуществ. Это значительно сокращает время выполнения домашних дел. Вам не нужно вручную нагревать воду, полоскать или отжимать одежду. Просто запустите соответствующую программу и дождитесь, пока устройство закончит свою работу. К примеру, beko стиральная машина которая умеет не только стирать, но также отжимать, сушить и при этом экономит как воду так и электричество.

Автоматические стиральные машины вызывают большой интерес, но означает ли это, что традиционные роторные модели полностью ушли в прошлое? Ни за что. Они не требуют подключения к водопроводу, поэтому используются в дачных домах, кемпингах или палатках.

Какая стиральная машина лучшая? С верхней или фронтальной загрузкой?

Оба устройства имеют много преимуществ. Стиральная машина с верхней загрузкой определенно должна быть интересна людям, страдающим от проблем со спиной или суставов. Барабан заполняется в вертикальном положении, без необходимости приседать или возвращаться назад. К тому же оборудование относительно небольшое. Он поместится даже в ванную комнату небольшого размера. Такая машина довольно высокая, но узкая (ширина обычно не превышает 40 сантиметров).

С другой стороны, модели с фронтальной загрузкой, благодаря стеклянной дверце, позволяют лучше контролировать процесс стирки и быстрее реагировать в случае, если, например, вы случайно бросите в барабан цветные носки с белыми предметами или, что еще хуже, устройство неожиданно выйдет из строя. Вы можете свободно расположить свободное пространство над оборудованием и получить больше места для косметики, полотенец или другого текстиля и аксессуаров для ванной.

Виды барабана в стиральных машинах

Покупатели, задающиеся вопросом, какую стиральную машину выбрать, обращают особое внимание на скорость отжима барабана. Техника, в которой он был разработан, отошла на второй план. Между тем, этот вопрос нельзя недооценивать. Способ изготовления указанного элемента существенно влияет на эффективность и эффективность самой стирки.

Различают два основных типа барабана, различающиеся осью вращения резервуара. Вертикально расположенный барабан в основном встречается в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, как отдельно стоящих, так и встроенных. Горизонтальный вариант не очень широко используется в Европе (гораздо охотнее его используют производители бытовой техники на азиатских рынках).

В свою очередь, принимая за критерий деления конструкцию барабана, следует выделить, например, следующие модели:

традиционные — с отверстиями стандартной, овальной формы (старые версии стиральных машин);

Diamond Drum — имеют ромбовидную структуру, сводят к минимуму риск повреждения тонких волокон ткани при полоскании или отжиме (характерно для стиральных машин Samsung);

Vario Soft — имеют небольшие углубления, напоминающие капли воды, поворачиваются как вправо, так и влево, благодаря чему отлично справляются даже с самыми трудными для удаления пятнами (есть в стиральных машинах Bosch);

AquaWave — оснащен волнообразными драйверами, которые повышают эффективность очистки тканей и одновременно защищают их от повреждений (используется в стиральных машинах BEKO)

Какой тип мотора в вашей стиральной машине будет лучшим?

В последнее время все большую популярность приобретает бытовая техника с бесщеточным инверторным двигателем, работающим от переменного тока. Каков принцип его работы? Ключом к решению этой загадки является явление магнитной индукции. Это чрезвычайно инновационное и практичное решение — оно обеспечивает высокую эффективность и бесшумную работу устройства при низком потреблении электроэнергии. Стиральная машина какой фирмы имеет описанный привод? Все больше и больше производителей решают использовать эту технологию. Вы найдете их, среди прочего, в стиральных машинах Candy.

Какой энергетический класс стиральной машины выбрать?

Энергетический класс описывает количество энергии, потребляемой данным оборудованием. В настоящее время своеобразным стандартом является производство устройств категории А. Чем больше плюсов у указанной буквы, тем лучше для вашего кошелька и бюджета. Поэтому действительно хорошая стиральная машина должна иметь самые высокие отметки на шкале, то есть A +++ (она будет потреблять на несколько десятков процентов меньше электроэнергии, чем устройство, принадлежащее к классу A или ниже).

Дополнительные функции стиральных машин

Какую стиральную машину купить, чтобы еще больше повысить комфорт жизни и повседневного функционирования? В вашем распоряжении множество вариантов. Выпускаемые сегодня устройства являются универсальными. Большое количество моделей имеют:

Технология AddWash (добавление белья) — в барабан можно бросать грязные брюки, носки или другую одежду даже во время цикла, что сэкономит вам время и нервы);

функция паровой стирки — позволяет быстро освежить вынутую из шкафа одежду, например перед выходом из дома;

система дистанционного управления — позволяет управлять устройством из любого места, вам не нужно вставать с дивана, чтобы начать стирку (достаточно запустить специальное приложение на смартфоне).

Какая компания по производству стиральных машин предоставит вам указанные удобства? Каждый производитель предлагает полностью автоматизированные, современные и инновационные модели, благодаря которым выполнение домашних обязанностей станет еще быстрее и проще.