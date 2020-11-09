Обилие мобильных приложений радует возможностью упростить практически любое действие пользователя, но вместе с тем многообразие мешает понять, что же именно выбрать для тех или иных целей. Чтобы ориентироваться в новинках и снабжать свой смартфон полезными актуальными утилитами, стоит отслеживать самые нужные приложения для Андроид 2020.

В этом разделе собраны наиболее популярные программные продукты, которые уже по достоинству оценили миллионы пользователей. Представленные приложения помогут расширить функции смартфона, чтобы использовать преимущества жизни в 21 веке по максимуму.

Наиболее интересные приложения

Даже кратко описать все популярные приложения в рамках небольшой статьи совершенно невозможно, но не упомянуть о нескольких все же нельзя. Самым распространенным, несомненно, выступает Гугл переводчик. Эта программа поддерживает свыше 100 языков, причем большая их часть доступна для перевода в офлайн-режиме. Очень полезной функцией переводчика выступает возможность воспроизвести готовую фразу, что сильно помогает, когда нужно объясниться с иноязычными гражданами.

Чтобы всегда быть подготовленными к выходу на улицу, стоит установить Gismeteo – это компактное и суперполезное приложение показывает прогноз погоды по заданному региону. Чтобы получать каждый раз актуальный прогноз в своем регионе, достаточно включить геолокацию, а если планируется поездка в другие области, то в приложении можно задать неограниченное число населенных пунктов, по которым оно немедленно покажет актуальный прогноз.

Чтобы на смартфоне было удобно работать с текстами так же, как и на компьютере, не так давно было выпущено мобильное приложение Word. С его помощью можно просматривать текстовые файлы, редактировать их, конвертировать в PDF и т. д.

Если где-то услышали интересный трек и захотелось узнать, кто же исполнитель, и что за песня, то тут на помощь приходит приложение Shazam. С его помощью можно легко получить исчерпывающую информацию по звучащей композиции.

Любителям посмотреть хороший фильм или сериал в отличном качестве, обязательно нужно обратить внимание на приложение Кинопаб. Оно радует огромной медиатекой, невысокой стоимостью подписки и возможностью транслировать видео на подключаемые ТВ-устройства.

Помимо перечисленных приложений, обязательно стоит обратить внимание на программные продукты, которые поддерживают телефон в оптимальном состоянии, защищают его от вирусов и зловредных программ и т. д. В общем, рассмотрение самых нужных приложений для Андроид – это очень полезное занятие.