На этой неделе Netflix приготовил для вас несколько интересных фильмов

Впереди выходные, которых каждый ждет для того, чтобы отдохнуть и расслабиться сидя в любимом кресле или на диване за просмотром любимых фильмов и сериалов. Что предлагает посмотреть Netflix на эти выходные мы расскажем в нашей статье. На сайте http://wordexpert.ru/page/5-luchshih-gollivudskih-filmov-o-ofisnoj-zhizni можно прочитать про лучшие фильмы про офисную жизнь.

Скандинавия довольно известна своими детективными рассказами, но это не значит, что больше там ничего не делают. Сериал «Милость и анархия» — это история замужней, серьезной женщины-консультанта и молодого ученого-программиста. Их флирт поначалу полон любопытства и вызовов социальным нормам. Позже все становится намного серьезнее, когда два наших героя обнаруживают, что их отношения имеют большое влияние на их жизнь и возможность познать себя. Сериал доступен на платформе Netflix с 4 ноября.

Наверное, впервые в наших объявлениях сериал прямо из Египта. «Паранормальные явления» — это история гематолога Рефааты Исмаила, который не верит ни во что сверхъестественное. Со временем ученому приходится пересматривать свои взгляды, когда его преследует призрак из прошлого. Сам Исмаил в конечном итоге станет гуру для некоторых исследователей паранормальных явлений. Сериал появился на Netflix в четверг.

Любителям очаровательных романсов рекомендуем фильм «Дары небесные». Здесь мы проследим историю принципиального помощника конгрессмена, который влюбляется в командира подразделения ВВС. Все это в тропическом климате. Потому что наши герои встречаются там по случаю закрытия одной из авиабаз и по случаю празднования праздников. Александр Людвиг, известный по «Викингам» и «Голодным играм», играет главную роль. Фильм доступен с 5 ноября.

Губка Боб Фильм: Спасение — позиция для всех поклонников популярного мультфильма. На этот раз Губке Боку и Патрику придется расстаться с любимым Bikini Bottom. Они отправятся спасать своего похищенного друга Гачуся. Тогда идите в SpongeBob SquarePants! Видео также появилось на сайте в четверг.

Во вторник на Netflix появился корейский сериал «Рекорд молодости». У корейских дорам есть очень преданные фанаты по всему миру, и здесь они смогут увидеть, как корейский развлекательный бизнес выглядит изнутри. И он безжалостен. Тем не менее, два актера и визажист пытаются осуществить там свои мечты. Даже если им трудно сводить концы с концами.