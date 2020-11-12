Флаконы для косметики — не менее важная деталь, чем само содержимое

Пластиковые флаконы используются во многих отраслях промышленности, в том числе в косметической. В качестве упаковки они обеспечивают правильное хранение различных средств ухода. Они должны быть сконструированы таким образом, чтобы они максимально полно выполняли свои функциональные функции и были удобны в применении. Вот почему так важны их цвет, форма, размер и материал.

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