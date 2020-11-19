Самые популярные слоты в казино Вулкан Рояль

Многие люди стремятся получить немедленные результаты, начиная играть в онлайн-казино. Думая о вере в то, что выигрыши будут сыпаться на нас сразу после первой ставки, независимо от того, в какой слот мы начинаем играть. Правда в другом, и хорошие игровые автоматы онлайн имеют много аспектов. В этой статье вы узнаете, что такое слоты, как их распознать, найти самые прибыльные, а также дадите вам несколько слотов, с которых можно начать свою игру в слоты. Наши рекомендации для неопытных игроков, которые не имеют за плечами многолетнего опыта игры в казино онлайн. Итак, рассаживаемся и слушаем как лучше выбирать игровые слоты на примере казино Вулкан Рояль по адресу в сети https://vulkan-royal.icu/.

RTP игрового слота

RTP, или норма прибыли для людей, может многое вам рассказать. Это фактор, который определяет, сколько денег, которые игроки вкладывают в игровые автоматы, будет им возвращено. Этот показатель легко подсчитать, так как производители часто определяют его сами. Это сложно сделать с новыми слотами, так как RTP определяется сотнями или даже тысячами вращений. На их основе и на выигрыше вы можете взимать сумму, которую может получить игрок.

Однако следует признать, что это совсем не может относиться к игре второго жанра. Сотни вращений сложно сравнивать с несколькими или несколькими десятками вращений, которые решает тот или иной игрок. В конце концов, рекомендуются именно машины с высоким RTP, потому что они являются выигрышами и возвратами, и они часто выигрывают. Считается, что хорошо работающий слот начинается с доходностью около 95% от PLN. Вероятно, не рекомендуется, особенно новичкам, играть на машинах с более низким RTP. Исключением являются джекпоты, которые специально снижают RTP, чтобы деньги находились в пуле джекпотов.

Ниже приведены некоторые игры с очень высоким процентом возврата. Прямо сейчас нас могут сначала проверить новички.

Mega Joker от NetEnt Entertainment. Это может вас удивить, но у этой игры колоссальный процент возврата клиентов 99%. Это означает, что только 1% денег размещается в автоматах казино или в виде кредита. Поначалу это может показаться идеальным слотом, но не может быть таким красочным. 99% RTP доступен только в том случае, если вы решите выпустить Superemeter. В этом случае за спин придется заплатить 10 монет. Если вы откажетесь от этого облегчения, у Mega Joker будет крайне низкий RTP — всего 85%.

1429 Uncharted Seas от Thunderkick. Для 1429 Uncharted Seas нет дополнительных функций, которые нужно выбирать, чтобы получить высокий RTP. С самого начала этот слот предлагал игрокам коэффициент возврата 98,5%, что является действительно высоким показателем. Поймите, что всего 1,5% всех денег в игровом автомате. Кроме того, слот предлагает интересную тематику и несколько бонусов.

Joker Strike от Quickspin. Joker Strike напоминает нам о проекте Mega Joker, который работает над решением. Это также классическая игра, графика которой обязательно понравится любителям одних из первых позиций в азартных играх. Игра предлагает высокий RTP 98,11%, но только если вы запустите релиз Hi Roller. К сожалению, без него рентабельность машины составляет 96,4%, что довольно много, но не лучший результат.

Blood Suckers от NetEnt Entertainment. Одна из лучших игр, снова подобранная для игроков, слот с высокой доходностью, на этот раз без каких-либо хитрых действий. На протяжении всей игры у вас есть машина с отдачей от клиента 98%. Bloodsuckers считается одним из лучших игровых автоматов, так как он не только платежеспособен, но и имеет интересную вампирскую тему, бесплатные вращения, а также множитель выигрыша.

Вы можете узнать больше про игровые автоматы с высоким RTP на сайте казино vulkan-royal.icu. Как уже упоминалось, начать лучше с автоматов, перечисленных выше, потому что у них больше шансов получить пополнение вашего выигрыша, что очень мотивирует. Стоит знать, что не только RTP делает слот платежеспособным. Есть и ряд других факторов, про которые мы поговорим в следующей статье.