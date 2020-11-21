Как грамотно выбрать зимнюю резину?

Хорошо и дешево — это основной слоган, которым руководствуются украинские водители при выборе зимних шин. Дешево — понятие относительное, а что значит хорошие зимние шины?

Что такое зимние шины?

Так называемые Зимние шины — это шины, предназначенная для использования в климатических условиях, когда средняя температура опускается ниже 5-7 градусов по Цельсию, а дороги могут быть покрыты снегом, льдом (так называемый черный лед) или слякотью. Лучшее сцепление с дорожным покрытием в таких ситуациях обеспечивает особая конструкция протектора. Большое количество ламелей и узкие прорези на шине помогают «врезаться» в утрамбованный снег и лед, а резиновая смесь, содержащая больше диоксида кремния, означает, что резина не затвердевает при низких температурах, что повышает эффективность ламелей. В Украине наиболее популярна резина goodyear купить которую можно по ссылке https://shinaplus.od.ua/tires/goodyear, где представлен практически весь модельный ряд и адекватные цены и хорошие условия оплаты и доставки.

В чем отличие шин 3PMSF от M + S?

Базовое обозначение зимней шины — это графический символ 3PMSF (трехпиковая снежная горная снежинка), то есть значок, представляющий снежинку с тремя вершинами, вписанными вверх. Этот символ был одобрен Ассоциацией производителей шин и резины и официально действует в Европейском Союзе с ноября 2012 года. Он также признан в других регионах мира, включая Северную Америку.

3PMSF на шине означает, что она соответствует особым требованиям к зимней шине, что подтверждено соответствующими испытаниями, завершенными сертификатом. Имея шины с такой маркировкой, мы можем быть уверены, что это настоящие зимние шины.

Обозначение M + S (грязь и снег) означает так называемые грязевая и снежная шина. На протяжении многих лет он использовался в качестве этикетки для зимних шин, и по сей день он встречается на всех зимних шинах с обозначением 3PMSF. Однако M + S — это всего лишь декларация производителя, и шина с этой маркировкой не должна проходить никаких испытаний для подтверждения ее зимних свойств. Причем эту маркировку можно встретить не только на зимних шинах, но и на шинах для внедорожников, иногда даже на дальневосточных шинах, не имеющих никаких признаков зимних шин.

Типичная зимняя шина, альпийская шина

Сами зимние шины также делятся на разные типы, хотя бы из-за климатической зоны, в которой они будут использоваться. В умеренной зоне, в которой расположена Украина, используется так называемая альпийская резина. Такие шины разработаны для расчищенных от снега дорог, большинство из которых присыпаны солью или другими химикатами. При разработке альпийских шин производители уделяют больше внимания поведению на мокрой и сухой поверхности при низких температурах или способности удалять слякоть, чем езде по самым скользким поверхностям. Это не означает, что альпийские шины не могут справиться с самыми жесткими условиями, например, со скользким утрамбованным снегом и льдом. Однако есть шины, которые справляются с этим лучше.

Нордическая шина

Так называемые Скандинавские шины. Их предлагают в странах с суровыми зимами (Скандинавия, Россия, Украина, Канада и север США), где дороги очищены от снега, но не обязательно присыпаны солью или другими химикатами. Они разработаны, чтобы максимально эффективно преодолевать утрамбованный снег и лед без использования шипов. По сравнению с альпийскими шинами, они показывают более слабые свойства на мокрой и сухой поверхности, которые наиболее распространены на наших дорогах.

Первые зимние шины напоминали сегодняшние внедорожные шины A / T и M / T. У них был агрессивный протектор с крупными блоками, чтобы вгрызаться в не полностью утрамбованный снег. Со временем появились ламели, то есть узкие прорези для улучшения сцепления на скользкой поверхности, а блоки стали менее агрессивными, что стало следствием более качественного содержания дорог. Современная зимняя шина также обязана своим преимуществом перед шинами старого типа M + S специальным составам резины с кремнеземом, силиконом и секретными присадками, предназначенными для увеличения трения на скользких поверхностях. Одной формы протектора недостаточно, современная зимняя шина — это сочетание различных технологий, направленных на повышение параметров, полезных для езды в условиях низких температур.