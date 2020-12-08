Экскурсионная программа в Club Med Marrakech-La-Palmeraie для семейного отдыха

Многие в условиях пандемии устали ограничивать себя в развлечениях и на Новый год планируют вместе с семьёй отдых подальше от родной земли в экзотических странах. Среди условий при выборе места отдыха одним из главных стал вопрос безопасности. Хочется увидеть что-то новое, чтобы было интересно всем и детям и взрослым, и безопасно. Одним из вариантов такого отдыха можно назвать отдых в загадочной Марокко на курорте Club Med Marrakech La Palmeraie.

Особенности отдыха на курорте Club Med Marrakech-La-Palmeraie

В первую очередь, следует отметить, что курорт семейный, будет интересно и взрослым, и детям! Всех гостей тут ждут увлекательные экскурсии, а со 2 по 9 января 2021 со специальной программой – экскурсионная программа с русскоговорящим гидом. Это уникальное предложение и клиенты активно бронируют сейчас именно из-за насыщенной экскурсионной программы, которая включает дополнительные экскурсии и места для посещения и знакомства с этой удивительной страной: экзотичные сады Мажорель, колоритный восточный базар на главной площади Джамаа-эль-Фна, обед на горном озере Такеркуст и поездка на внедорожниках по пустыне…

Немаловажную роль в популярности этого направления отдыха играет упор на спортивные развлечения для всех членов семьи. В программу тура включена возможность заниматься более чем 20 видами спорта, таких как: йога, теннис, гольф, стрельба из лука, каякинг, фитнес, парасейлинг и многое другое, что сделает отдых не только приятным, но и полезным. Многие из перечисленных видов спорта, доступных всем отдыхающим, включая детей.

Детей, кстати, тут ждут не только спортивные занятия, а насыщенные развлекательные программы, которые включают: акробатические шоу, театральные представления, ежедневные тематические вечера, мастер-классы с активным участием всех присутствующих, а также развивающие игры и воркшопы и многое другое, что сделает досуг ваших детей увлекательным и незабываемым.

Немаловажным для тех, кто выбирает Club Med Marrakech-La-Palmeraie является система питания, организованная по канонам лучших европейских кухонь. Тут представлена эксклюзивная система питания премиум класса (французские деликатесы и местные изыски) + бар и алкогольные и безалкогольные напитки, и, безусловно, разнообразие кухни мира для всех отдыхающих.

Уникальная атмосфера на курортах – очень динамичная, европейская, вовлекающая, но с возможностью и уединиться и расслабиться. Настоящая организованная перезагрузка для всех членов вашей семьи, позволяющая отлично отдохнуть и получить массу положительных эмоций.

Безопасность – превыше всего, все меры предосторожности строго соблюдаются, но не во вред отпускному настроению