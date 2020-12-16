В канун новогодних праздников многие задумываются над вопросом выбора места отдыха. Хочется, чтобы не просто поехать, а реально увидеть такое, что запомнится надолго и будет греть душу воспоминаниями. Одним из таких сказочных мест на нашей планете можно назвать курорт Club Med Cancun Yucatan, расположенный в Мексике на полуострове Юкатан с удивительно белоснежными пляжами. Курорт Club Med Cancun Yucatan уже открыл свои двери и ждет гостей на Новый Год и предстоящие Новогодние каникулы. Удобные перелеты Турецкими авиалиниями помогут гостям быстрее и комфортнее добраться до курорта. Курорт семейный, для активного и насыщенного отдыха. Спортивные активности на любой возраст, даже для самых маленьких!

Особенности курорта Club Med Cancun Yucatan

Главная достопримечательность Club Med Cancun Yucatan, которой могут позавидовать многие другие курорты – это, безусловно, пляжи. А их тут целых ТРИ. Это не просто пляжи посреди населенного пункта, где много представителей местного населения и отдыхающих с других отелей. Курорт Club Med расположен на оконечности полуострова, где вся территория полностью принадлежит отелю. Тут будет, где разгуляться и отдохнуть! Club Med имеет привилегированное расположение благодаря тому, что был первым курортом, построенным на северо-востоке полуострова Юкатан, благодаря чему протяженность береговой̆ линии составляет более 1км. На курорте есть отдельный привилегированный квартал — 5 Трезубцев — с привилегированным обслуживанием номеров и дворецким, который удивит вас своей изысканностью манер.

Несомненным плюсом для принятия решения встретить Новый год в данном отеле будет второй по величине коралловый риф в мире (снорклинг будет потрясающим). Также тут предложат всем своим посетителям множество видов спорта на земле и воде – причем, не только для взрослых, но и для детей.

Club Med Cancún окруженный̆ тремя пляжами как с открытки, в спокойной̆ лагуне, вдали от переполненных гостиничных зон.

Рассматривая курорт Club Med как вариант отдыха на Новый год следует обратить внимание на такие преимущества:

все необходимое для занятий спортом;

уход за детьми (детские клубы для детей от 2 дет);

локейшн;

олл-инклюзив (питание премиум класса);

безопасность.

Отдельно стоит остановиться на питании и вопросах безопасности. Питание здесь организовано на высшем уровне. Питание премиум класса включает французские деликатесы и местные изыски, а также в обязательном порядке бар и напитки/закуски, шедевры национальной кухни (мексиканская кухня разнообразная и вкусная, ее знают во всем мире).

Безопасность – один из главных аспектов отдыха на курорте Club Med Cancún и все меры строго соблюдаются, но не во вред отпускному настроению всех гостей.

Отдельно следует вспомнить про широчайший ассортимент экскурсий для знакомства с этой удивительной страной. Обязательно следует посмотреть древний город Майя, про который слышали практически все, но мало кто видел вживую, а побывать в Мексике и не посмотреть древний̆ город — просто преступление.

Курорт Club Med Cancún — уникальная атмосфера, очень динамичная, европейская, вовлекающая, но с возможностью и уединиться и расслабиться. Комфортный семейный курорт, место для тех, кто хочет прикоснуться к культуре и природе Мексики.