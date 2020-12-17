Особенности изготовления стен из мягкого ПВХ материала

Мягкий ПВХ (поливинилхлорид) — материал, который применяется при изготовлении тентов для автомобилей, используется в качестве оконных проемов для защиты помещения от Солнца и даже вставок для декорирования. Из поливинилхлорида выпускают защитные завесы для площадок различных объектов по типу ресторанов и применяют в качестве утеплителя, для консервации террас, перекрытия дверных проемов и т.д. Также из ПВХ материала делают стены — специальные конструкции, надежно защищающие от ветра, осадков и отлично выполняющие декоративную функцию. Разберемся, какие особенности есть у ПВХ материала и какие его виды используются для изготовления стен чаще всего.

Особенности поливинилхлорида

Материал выпускается в плотности 650 грамм на м. кв., отличается 100% влагостойкостью, способен выдерживать температурный режим от -30 до +70 градусов, а также имеет эксплуатационный срок 5-10 лет. Все это обусловлено высокой прочностью поливинилхлорида.

Чаще всего ПВХ стены изготавливают в 3-х исполнениях:

Непрозрачные однотонного цвета. Прозрачные. Комбинированные.

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Непрозрачные однотонного цвета

Эта разновидность материала может иметь любую окраску. Но главное ее отличие от предыдущей — присутствие в структуре армирующей нити, которая делает ПВХ стены крайне стойкими к различным механическим нагрузкам. Плотность этого полотна составляет 650 грамм на м. кв. и кроме стен, из него производят тенты на автомобили и другие изделия. По периметру цветной пленки сделана окантовка, которая позволяет максимально надежно закрепить изделие на проеме и дополнительно подчеркивает стилистическое решение объекта. Срок службы такого изделия составляет до 10-и лет при температуре окружающей среды не ниже -30 и не выше +70 градусов.

Прозрачные

Обычно применяются в оконных и дверных проемах, для организации стен на обзорной площадке и т.п. Основой служит мягкий ПВХ, который может иметь толщину от 500 до 1000 мкм. Такой толщины вполне достаточно, чтобы обеспечить хорошую видимость и надежно защитить объект от порывов ветра, дождя, снега и града. Также этот материал стойко переносит минусовые температуры и может “работать” в условиях от -30 до +70 градусов. Если использовать подобные стены круглогодично, они могут прослужить не менее 7-и лет.

Комбинированные

Представляет собой поливинилхлоридную пленку для организации стен, которая выполнена из непрозрачного однотонного тентового материала ПВХ с прозрачными тентовыми вставками. Подобные решения применяются на производственных предприятиях, в автомойках, на террасах различных заведений общепита, а также в беседках, супермаркетах и других предприятиях.

Преимущества стен, изготовленных из непрозрачного поливинилхлорида

Так как наибольшей популярностью пользуются именно непрозрачные ПВХ стены, разберем именно их преимущества:

Простота установки и демонтажа. Эластичность, мягкость, гибкость. Невысокая стоимость сырья. Простота в плане ухода за собой. Экологическая чистота и безопасность. Длительный срок эксплуатации. Стойкость к низким и высоким температурам.

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Тонкости крепления ПВХ стен на различные объекты

Помимо особенностей самого материала стоит также рассмотреть и некоторые тонкости его крепления на разных конструкциях. Здесь сразу нужно понять, что каждое полотно имеет свою фурнитуру для монтажа. Как правило, это тентовые типы креплений (люверсы), которые отличаются красивым внешним видом, оптимальными размерами и высокой стойкостью к механическим повреждениям.

Особенности монтажа

Смонтировать непрозрачную ПВХ стену на каком-либо небольшом объекте можно и собственноручно. Для реализации этой затеи понадобится минимум инструмента и опыта. Стоит знать, что стены из поливинилхлорида могут монтироваться на опоры из разного материала. Главное — чтобы он мог выдержать вес материала. Поэтому основа должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес самой стены, порывы ветра и другие нагрузки, это может быть:

бетонная конструкции;

перегородка из дерева;

металлическая основа;

кирпичная кладка;

и т.д.

Если речь идет о кирпиче или бетона, тогда необходимо просверлить в них отверстия под крепления полотна с шагом в 40-50 см. Если нужно выполнять монтаж на деревянном основании, тогда нужно использовать крепежные скобы.

Метод изготовления тентовых стен ПВХ

В качестве основного инструмента используется специальный фен, который нагревает поливинилхлорид до температуры, при которой мембрана ПВХ становится максимально пластичной. После нагрева листы плотно прижимаются друг к другу и соединяются на молекулярном уровне. Сам шов получается прочным и свойства материала на этом шве не меняются.

Разогретый воздух подается равномерно между полотнищами, которые нужно сварить. Интенсивность воздушного потока регулируется специальными насадками, которые надеваются на сопло фена. Именно они обеспечивают равномерное распределение горячего воздуха по свариваемым поверхностям полотна. Прижим пленок осуществляется при помощи специального ролика.

Такая методика подходит для полотен, которые изготавливаются не только для стен, но и для больших дверных и оконных проемов, по размерам превышающим стандартные пленки ПВХ. Но здесь важно понимать, что сварить между собой несколько листов поливинилхлорида — весьма непростая задача. Поэтому лучше довериться экспертам, которые имеют все необходимое оборудование с инструментом или сразу заказать изделие нужного размера.

Уход за непрозрачными ПВХ-стенами

Ухаживать за конструкцией из поливинилхлорида крайне просто. Для очистки поверхности необходимо использовать мягкие щетки, поролон или ткань, которые не способны поцарапать поверхность. В качестве средства для очистки лучше применять обычную мыльную воду. Все агрессивные вещества по типу ацетона, уайт-спирита или бензина использовать нельзя. Само полотно стоит чистить по мере его загрязнения, но если температура окружающей среды составляет -5 градусов и ниже, чистку материала лучше перенести.