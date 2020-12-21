Влияет ли мороз на работу телефона?

Когда температура за окном опускается ниже нуля, телефон может преподнести своему владельцу массу неприятностей, связанных со сбоями в работе. Низкие температуры могут привести к тому, что сенсорный экран перестанет отвечать, батарея будет быстрее разряжаться, а устройство неожиданно выключаться.

Не хотелось бы столкнуться с подобными проблемами, когда фотографируешь первого снеговика своего ребенка или прокладываешь маршрут, находясь в горной экспедиции. Поэтому у нас есть несколько советов, которые помогут вам предотвратить сбои телефона даже в холодную погоду.

Какие температуры опасны для телефона?

Каждый производитель мобильных телефонов рекомендует не использовать свои продукты в холодную погоду и четко указывает рабочий диапазон температур. Например, Apple гарантирует стабильную работу айфона от 0 до 35 градусов Цельсия. Другие производители обычно предлагают диапазон рабочих температур от -10 до 55 или от -20 до 50 градусов по Цельсию.

Почему аккумулятор мобильного телефона быстро разряжается при низких температурах?

Батареи сотовых телефонов https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/ отдают электричество в результате химической реакции, основанной на движении электронов. Низкие температуры замедляют эту реакцию, при этом батарея уже не может отдать необходимый объем энергии, что приводит к быстрому падению уровня заряда и сбоям в работе телефона.

Держите телефон близко к телу

Тепло, выделяемое нашим телом, поддерживает телефон в хорошей форме. Попробуйте положить его во внутренний карман куртки или в карман брюк. Если вы хотите быстро позвонить, используйте гарнитуру, а телефон держите под одеждой.

Перед зарядкой прогрейте телефон

Зарядка телефона, находящегося в течение длительного времени в холодном месте, может привести к повреждению аккумулятора. Поэтому перед подключением СЗУ не трогайте устройство минимум 30 минут, пока оно не достигнет комнатной температуры.

Используйте соответствующий чехол

Если вы планируете проводить много времени при низких температурах и на морозе, приобретите термочехол. Тепловые кожухи спроектированы таким образом, что могут защитить устройство даже при экстремальных температурах.

Включите режим экономии заряда батареи

Низкие температуры сокращают срок службы аккумулятора телефона и снижают его производительность. Один из лучших способов сохранить заряд — это перевести телефон в режим энергосбережения. Для этого потяните вниз область уведомлений на главном экране и выберите режим экономии заряда батареи.

Батарея повреждена из-за слишком низкой температуры, что делать?

Поврежденный аккумулятор телефона не самая страшная проблема. Специалист сервисного центра быстро и точно оценит техническое состояние телефона и заменит аккумулятор на новый. После этого смартфон сможет прослужить еще не один год.