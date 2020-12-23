Як вибрати приватний медичний центр

Будь-яка людина рано чи пізно стикається з вибором установи, в якій він буде отримувати послуги лікарів. Хтось йде в державну поліклініку, а інші звертаються в приватний медичний центр. Другий варіант приваблює людей якістю обслуговування, комфортом та іншими перевагами. У даній статті ви дізнаєтеся про те, за якими критеріями варто вибирати приватний медичний центр.

На що звернути увагу при виборі медичного центру

Отже, варто оцінити наступні моменти:

Штат співробітників. Буде зручно, якщо в одному місці ви зможете відвідати всіх лікарів: від терапевта до вузьких фахівців (ендокринолога, ревматолога, пульманології або вас цікавить гінекологія у Львові). Не зайвим буде почитати на сайті клініки про лікарів, їх кваліфікацію, досвід роботи.

Устаткування. Приватний центр повинен бути укомплектований великою кількістю сучасних приладів для апаратної діагностики. Це дозволить проходити обстеження своєчасно, не записуючись у чергу за кілька місяців. Співробітники, що працюють з обладнанням, повинні мати сертифікати, що підтверджують наявність даного навику.

Спектр послуг. Крім консультацій лікарів та комп’ютерних досліджень пацієнтам часто потрібні різні аналізи. Медичний центр для цього повинен володіти власною лабораторією. Також важлива наявність процедурних кабінетів (для масажу, електрофорезу та інших маніпуляцій).

Критерії вибору медичного центру:

ліцензія МОЗ. Діяльність всіх медустанов ліцензується. Ліцензії зазвичай знаходяться на видному місці або можна попросити адміністратора їх показати;

період роботи медцентру. Зазвичай довіру викликають такі клініки, які успішно надають допомогу пацієнтам мінімум 3-5 років;

перелік послуг. Більшість людей віддає перевагу багатопрофільним центрам. У медустановах, де є своя власна лабораторія і діагностичне обладнання, можна пройти комплексне обстеження організму;

місце розташування. Неважливо, де знаходиться медцентр — на околиці міста або в центрі, в першу чергу потрібно звертати увагу на якість послуг і досвід лікарів;

ціна. Вартість медичних послуг — це не те, на чому варто економити. Якщо вона обгрунтована (сучасне обладнання, компетентні доктора, передові лікувальні методики), то не варто шукати більш дешеві варіанти; багатопрофільність. Надання багатопрофільних послуг визначає серйозність і надійність медцентру. Ви можете пройти обстеження і отримати лікування за кількома напрямками в одному медустанові.

Вище були перераховані основні критерії вибору приватного медичного центру. Не забувайте, що сьогодні у кожної поважаючої себе недержавної клініки є сайт в інтернеті, де можна детально ознайомитися з усією інформацією про медичну установу.