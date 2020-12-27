Что такое комплексная диагностика авто

Всем известная истина гласит: лучше предотвратить, чем лечить. И это касается не только здоровья человека, но и технического состояния его четырехколесного друга. Гораздо проще вовремя проходить осмотр и выявлять неполадки на ранней стадии, чем хвататься за голову и кошелек, когда они перерастают в серьезные проблемы.

Когда и зачем нужна комплексная проверка

Что же подразумевается под “вовремя”? Специалисты рекомендуют проверять авто не реже одного раза в год, а в идеале заезжать на СТО перед каждой сменой сезона.

Кроме того, стоит заглянуть на диагностику, если:

случилось дорожно-транспортное происшествие;

появились нетипичные шумы/стуки/гул/вибрации во время старта/движения/поворота;

управление чувствуется не так, как обычно, например “гуляет” рулевое колесо, двигатель стал дольше прогреваться, увеличился расход топлива;

намечается покупка/продажа бывшего в употреблении автомобиля.

Что же дает комплексная диагностика? Уверенность в том, что с транспортным средством не случится ничего посреди дороги и не придется тратить нервы, деньги и время, совершая действия, которых можно было бы избежать.

Неспроста такая проверка получила название “комплексной”. Это подразумевает дотошное и тщательное исследование транспортного средства от колес до крыши и обратно. Сюда входят:

внешний осмотр;

тестирование двигателя и ходовой части;

компьютерная диагностика всех электронных узлов и систем.

Лучше грамотного автомастера с подобной работой не справится никто, но немного упростить себе жизнь можно при помощи портативного автосканера, например Launch Creader 3001, c подробным описанием которого можно ознакомиться по ссылке https://cartools.com.ua/product/avtoskaner-launch-creader-3001.

Такой прибор удобно возить в бардачке с тем, чтобы в любой момент можно было протестировать авто на наличие неисправностей. Все, что для этого необходимо – какой-либо гаджет (смартфон, планшет, ноутбук) с предустановленной специальной программой и кабель с разъемом OBD-II.

Что входит в комплексную диагностику

Итак, что же именно необходимо проверять в ходе ежегодной (ежесезонной) диагностики?

Конечно же, двигатель. Даже с четырьмя пробитыми шинами, авто худо-бедно сможет доползти до ремонта. А вот если заглохнет мотор, без посторонней помощи уже не обойтись. Во время тестирования проверяется не только сам “движок”, но и смежные с ним электронные узлы.

Тормоза, сцепление, ходовая часть, система безопасности. Все должно работать как часы, чтобы эксплуатация автомобиля не подвергала риску жизни участников дорожного движения.

Электрическое оборудование. Сюда относятся стартеры, генераторы, осветительные приборы (фары, подфарники, габаритные огни, освещение салона и т.д.), а также проводка. Что касается последнего пункта, важно тщательно осмотреть всю изоляцию, чтобы избежать короткого замыкания, способного привести к возгоранию автомобиля.

Система климат-контроля. Есть ли смысл говорить о важности отопления и кондиционирования салона? Достаточно вспомнить ощущения в сауне. Вот приблизительно так же чувствует себя водитель за рулем машины со сломанным кондиционером в 30-градусную жару. С той лишь разницей, что в сауне необходимо побыть несколько минут, а в машине приходится быть и по несколько часов.

Этапы комплексной диагностики

Разобравшись с тем, что смотреть, переходим к тому, как смотреть. Итак, диагностика проводится в следующей последовательности/

Начинают обычно с визуального осмотра. Для этого нет необходимости использовать какие-то специальные приборы. Достаточно просто внимательно осмотреть кузов, салон, проверить работу осветительных приборов, изучить стекла на предмет трещин и сколов.

Далее наступает черед двигателя. Сюда относится визуальный осмотр капота и подкапотного пространства, оценка состояния оборудования (датчиков, хомутов, проводов), степень загрязнения узлов и деталей.

Проверяются форсунки (для этого используются омметр и мультиметр) и состояние свечей зажигания. Начинают с внешнего осмотра. Затем, при необходимости, их снимают и проверяют при помощи тестера или на специальном стенде.

Замер компрессия двигателя. Производится при помощи компрессометра или компрессографа.

Осмотр фильтра воздуха осуществляется визуально, отдельно обращается внимание на дату предыдущей замены.

При помощи сканера диагностируется состояние электронных компонентов. Снимаются данные с датчиков, проверяется электрический блок, корректируется программное обеспечение.

Проверка ходовой части начинается с внешнего осмотра колес и тормозов. Важно оценить состояние не только резины, но и барабанов, дисков, колодок; посмотреть нет ли подтеканий в районе тормозных шлангов.

Далее переходят к оценке состояния опорного подшипника. Проверяется наличие внешних дефектов и упругость пружины. Проводится осмотр сайлентблоков на наличие механических повреждений и износа.

Проверка амортизаторов включает в себя внешний осмотр, контроль при раскачке автомобиля, стендовую диагностику. Рулевая тяга проверяется визуальной оценкой люфта, а также осмотром чехлов на наличие трещин и разрывов.

Своевременное проведение вышеперечисленных работ позволит транспортному средству долго находится в хорошем состоянии и вовремя устранять возможные неполадки.