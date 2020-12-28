Играют ли звёзды шоу-бизнеса в азартные игры?

Среди знаменитостей довольно много настоящих поклонников азартных игр. Большая часть этих звезд шоу-бизнеса относятся к казино как к идеальному месту для отдыха, хотя можно выделить и тех, кто относится к игре достаточно серьезно. Кто-то отдает предпочтение покеру, участвует в крупных турнирах, кому-то больше нравится привычная атмосфера залов с игровыми автоматами и рулеткой.

В этой статье поговорим о некоторых звездах, которые известны своей огромной любовью к азартным играм. А если вы и сами хотите окунуться в мир покера, почему бы не воспользоваться выгодными предложениями для новичков от Pokerdom? Отличная комната, где всегда достаточно игры и слабых соперников.

Брэд Питт

Для этого актера именно участие в фильме «11 друзей Оушена» стало своего рода отправной точкой к миру азартных игр. Еще в период съемок фильма, Брэд часто проводил время в зале с игровыми автоматами.

Актер довольно часто посещает казино в Лас-Вегасе, когда удается посетить этот город. Помимо своей заинтересованности в игре, известно, что Брэд Питт выступил в роли инвестора для развития развлекательного комплекса под названием «Vegas Casino Complex». Он вложил около 3 миллионов долларов в данное заведение.

Дженнифер Тилли

Эта голливудская актриса известна многим своей большой любовью в покер, причем играет она на профессиональном уровне. В 2005 году ей удалось выиграть золотой браслет Мировой серии по покеру, что нужно отметить заветная мечта большинства офлайн покеристов.

Помимо активного участия в живых турнирах, Дженнифер предпринимала попытки пройти на отбор в ряд покерных шоу для телевидения. Снималась в нескольких сезонах популярного шоу Poker After Dark, где играла за одним столом с массой известных покеристов.

Бен Аффлек

Бен однозначно один из самых заядлых любителей покера, среди всех звезд Голливуда. Сложно назвать его настоящим профессионалом, однако он вовсе не прочь принять участие как в офлайн турнирах, так и сесть за кэш-столы в онлайне. Определенно точно покер приносит ему огромное удовольствие.

Мэтт Дэймон

Как и в случае с Брэдом Питтом, Мэтт пристрастился к азартным играм после съемок в фильме на эту тематику. В данном случае это была картина под названием «Шулер».

Дэймон часто посещает самые разные казино Лас-Вегаса, куда ездит отдыхать в компании своих хороших друзей Джорджа Клуни и Бена Аффлека.

Кэтрин Зета-Джонс

Популярная актриса является большим поклонником казино, причем свое предпочтение она отдает в основном игровым автоматам. Причем она настолько часто посещает подобные заведения, что в одно время сразу 4 крупных казино в Лас-Вегасе боролись за ее внимание, чтобы пригласить актрису для участия в рекламной компании. В итоге свой выбор Кэтрин отдала казино «Чикаго», приняв участие в шоу, ей досталась сумма в размере 250 тысяч долларов.

Джордж Клуни

Клуни давний и хороший друг Мэтта Деймона, они вместе снимались в «11 друзей Оушена» и с тех пор стали тесно общаться. Определенно точно их сблизила общая любовь к азартным играм.

Джордж предпочитает покер. Причем он не только играет, но и вкладывает свои деньги в развитие индустрии азарта. Есть информация, что актер потратил более 7 миллионов долларов на развитие целого комплекса, который представляет собой не только казино, но и полноценный отель внутри игрового заведения.

Ходят слухи, что именно игромания разрушила отношения известного актера с Элизабеттой Каналис. Его бывшая жена банально не смогла выдержать сильное увлечение мужа и ушла от него. Тем не менее, даже такой исход не заставил Клуни бросить любимое занятие.

Камерон Диас

Актриса не скрывает свою игровую зависимость, о чем несколько раз признавалась журналистам. Поэтому казино для нее – это идеальное место чтобы весело провести время.

Свое увлечение играми казино, Камерон начала с покера, ему ее научила известная телеведущая Эллен Дедженерес. С тех самых пор ее страсть к игре только разгоралась. Известно, что все выигранные деньги Диас тратит на благотворительность.