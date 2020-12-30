Использование промышленных швейных машин Gemsy для разных тканей

Этот известный китайский бренд швейной техники давно зарекомендовал себя как производитель, выпускающий большой спектр оборудования для мелких и крупных производств. В его ассортименте имеются машины для работы с любыми типами тканей: одно- и двухигольные, петельные, пуговичные, оверлоки, подшивочные, “зигзаг”, вышивальные. Как использовать промышленную технику данной торговой марки – рассмотрим ниже.

Функционал швейного оборудования Gemsy

Отдельно стоит выделить раскройное оборудование. Под разные производственные задачи бренд выпускает такую технику:

сабельные машины;

размоточные устройства

дисковые машины;

отрезные линейки.

Для обтачивания трикотажных материалов в ассортименте продукции Gemsy есть большой выбор оверлоков: от бытового назначения до профессиональных. Промышленные модели отличаются солидным набором функций, многие из которых автоматизированы. Наибольшее признание среди отечественных швейных производств получила модель GN-1D.

Обработка легких и средних тканей осуществляется одноигольными машинами Жемси. Они оснащаются безременным электрическим приводом, что дает следующие преимущества:

минимизация расходов электроэнергии;

бесперебойная работа и большой срок эксплуатации;

определение точной фиксации иголки;

бесшумность и отсутствие вибрации.

В ходе работы происходит равномерное распределение материала, без растягивания и защипывания. Огромный выбор таких агрегатов можно найти по ссылке.

Со средними тканями также работают двухигольные агрегаты. Благодаря им получаются качественные строчки на карманах и манжетах, а также в поясной части. Эта техника очень производительная. С технической точки зрения стоит отметить оснащение конструкции вертикальной осью вращения челноков и устройством отключения иголок.

К отдельной категории относится техника для обработки тяжелых и кожаных материалов. Здесь следует выделить две специализированные модели. В Gem 0718 реализовано двойное продвижение материала, которое осуществляется при помощи шагающей лапки. А Gem 0818 – машина с тройным продвижением.

Если ваше производство специализируется на пошиве купальных костюмов и женского нижнего белья, то без машин для получения зигзагообразного стежка просто не обойтись. Модельный ряд существенно различается по набору функций, разнообразию вариантов строчки и количеству шагов (то есть уколов).

Большинство швейных изделий комплектуются пуговицами. Для их пришивания Gemsy выпускают специальные машины, подходящие для работы с разными видами пуговиц. Бренд всегда ориентируется на комфорт в работе, поэтому данная техника отличается простотой эксплуатации и обслуживания.

Петельные автоматы Жемси оснащаются функцией автоматической обрезки нити. Такая, казалось бы, незначительная опция позволяет экономить расходные материалы. Их эксплуатация настолько простая, что с управлением без труда разберутся и новички швейного дела.

Жемси постоянно идут в ногу со временем, поэтому внедряют в свою продукцию современные высокотехнологичные решения. Так, например, закрепочный полуавтомат Gem 1965B оснащается электронным управлением и функцией программирования закрепок. С помощью IP-пульта управления оператор может быстро и легко настроить работу агрегата.

Пошив обуви и кожгалантереи значительно облегчается с рукавной машинкой Gem 246. В ней реализован тройной транспорт материала, а скорость работы достигает 2000 оборотов в минуту.