Як вибрати корм для вашої собаки

При виборі корму для собаки вас може здивувати величезна кількість пропозицій. При наявності стількох брендів і складів буває важко вирішити, який же з них найкращий. Але є кілька речей, на які потрібно звертати увагу, вибираючи найкращий варіант для вас і вашої собаки в інтернет-магазині кормів для тварин https://club4paws.com/.

Стара приказка «Ти — це те, що ти їси» підходить і для собаки, тому необхідно пам’ятати про важливу роль харчування в її житті. Правильне харчування допомагає вашому улюбленцю рости і залишатися сильним, підтримує роботу імунної системи, сприяє тому, щоб шерсть була здоровою, і забезпечує енергію для ігор. Коли ви вивчаєте склад і вибираєте корм, слід враховувати кілька ключових факторів.

Збалансована харчова формула

При виборі кращого корму для вихованця харчова цінність — перше, на що потрібно звернути увагу. Американська асоціація контролю харчування (AAFCO — Association of American Feed Control Officials) розробила норми для регулюючих органів, що визначають відомості про склад, які компанія з виробництва кормів для домашніх тварин повинна вказувати на упаковці. Збалансована їжа повинна містити корисні для здоров’я речовини: тваринні білки, овочі, злаки і мікронутрієнти, такі як омега-3 жирні кислоти.

Коли мова заходить про окремі інгредієнти, важливо відзначити, що продукт, що складається з одного інгредієнта, повинен містити щонайменше 95 відсотків зазначеного інгредієнта без обліку води. Наприклад, якщо в складі зазначено, що корм виготовлений виключно з яловичини, яловичина повинна становити 95 відсотків продукту. Наступне, що потрібно врахувати, — тип корму. Якщо на упаковці корму є слова або маркування «обід», «блюдо» або «перше», продукт повинен містити не менше 25 відсотків заявленого інгредієнта. Тому обід з куркою може складатися з курки тільки на 25 відсотків.

Корми для собак бувають сухими, у вигляді консервів, зневоднених і навіть замороженими. Ви повинні вирішити, який вигляд матиме найвищу поживну цінність для вашої собаки, і переконатися, що він їй сподобається. Наприклад, заморожування їжі може змінити її смак, і є ймовірність, що собака буде їсти такий корм з небажанням.

Визначивши ті інгредієнти, які повинні входити до складу корму, і ті, яких там бути не повинно, довірте вибір за смаковими якостями вашому псові. Кращий корм для собак — це ідеально збалансований корм, який ваша собака буде їсти з радістю!

Ваша собака унікальна, і ставитися до неї потрібно відповідно. Це означає, що корм, що ідеально підходить для однієї собаки, може виявитися не таким вже ідеальним для іншої. Перший критерій вибору корму — розмір тварини. Датському догу і чихуахуа необхідно різну кількість поживних речовин і різну кількість їжі в цілому. Гранули сухого корму бувають різного розміру, з огляду на габарити собак, тому пошукайте корм, орієнтований на розмір вашої собаки.

Наступний критерій — вік. У цуценя, який ще росте, і літній собаки, що веде малорухливий спосіб життя, потреби в поживних речовинах істотно розрізняються. Цуценятам, як правило, потрібні вітаміни і мінерали, які сприяють здоровому росту і розвитку, а собакам старшого віку потрібно менше калорій, але необхідні добавки для підтримки старіючих кісток і суглобів. Знову ж, цуценяті датського дога знадобляться поживні речовини, щоб підтримати дуже великий, швидко зростаючий організм, а потреби цуценя чихуахуа швидше за все не будуть сильно змінюватися протягом усього періоду його зростання.

Вагітним і годуючим собакам потрібен спеціальний корм для підтримки їх організму і організму цуценят. Так, вагітної собаці необхідна багата калоріями їжа, оскільки вона витрачає багато енергії на своїх щенят. Щоб щеня ріс здоровим, йому потрібні спеціальні поживні речовини, білки і докозагексаєнова кислота. Якщо ваша улюблениця вагітна або годує цуценят, обов’язково запитайте ветеринарного лікаря, який корм слід їй давати.

Кількість корму і поживних речовин, яке необхідно вашому чотириногого друга, залежить від його способу життя. Робочі собаки — наприклад, поліцейські собаки або ті, які беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, — постійно знаходяться в русі. Навантаження на їх організм велика, і для компенсації таких енерговитрат їм необхідно багато поживних речовин. Робочої собаці потрібно набагато більше корму, ніж собаці-домувальниця.