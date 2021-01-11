Корпоративные подарки для узкого круга людей

Что такое корпоративные подарки? Однозначно, можно сказать, что это некий особый вид презента, который и вручается по некому особому случаю, а именно по случаю корпоратива. Что же такое корпоратив? Это праздник особенный, который отличается от личного, семейного, т.к. во всем этом присутствует нотка субординации и официальных взаимоотношений, которую следует соблюдать. Это другой вид торжества, по случаю которого подарки подбираются аккуратно и осознанно, ведь ориентироваться придется на потребности всего коллектива и предпочтения коллег. Иногда может показаться, что сделать это не так легко, но, на самом деле, все возможно, если сделать упор на универсальность. Специалисты интернет–магазина «Serpantine» изобрели широкий ряд разнообразных корпоративных наборов универсального характера для самого удачного поздравления в кругу работающего коллектива. С учетом своего многолетнего опыта, менеджеры и специалисты «Серпантин» готовы дать советы по подбору таких презентов.

Итак, выбирать https://pim-pim.com.ua/korporativnye-podarki следует с учетом того, какое праздничное мероприятие вам предстоит отметить, а также представьте мысленно, кто будет из гостей на этом гулянии. Может это руководящий состав, партнеры по бизнесу, штатные сотрудники, коллеги? Одаривание не должно выходить за рамки «уместности» и ни в коем случае не переступать грань корпоративной культуры. Конечно же, юмор – всегда хорош, но «юморить» лучше с близко знакомыми людьми, в коллективе допускаются «легкие шутки».

Оригинальность и универсальность – это главный показатель удачного подарка и выбрать его для человека, который трудится с вами в одном коллективе, плечо к плечу, не так уж и сложно. Для этого нет смысла обращаться за масштабными и дорогостоящими вещами, все можно сделать скромно, но со вкусом. Интернет–подарки «ПИМ-ПИМ» — это всегда доступный, удачный и универсальный вариант презента, который олицетворяет позитив, подчеркивает вашу искренность и изобретательность, ведь входящие ингредиенты – это довольно простые и знакомые всем ценности, от которых, кстати, никто не сможет отказаться. Это продуктовые корзины! Но это не просто продуктовый набор в виде коробки конфет и банки кофе в пакете, а это изысканный презент в очаровательном оформлении, где все идеально – от названия до самой мелкой детали. Здесь не придется ломать голову и подбирать под каждого сотрудника что-то индивидуальное, ведь дело в универсальности, и такой подарок подойдет, как женщине, так и мужчине, как экономисту, так и специалисту из кадровой группе, как молодой девушки, так и женщине солидного возраста. Изюминка каждого набора – это тематическая деталь, которая и демонстрирует тематику предстоящего праздника. Также, Серпантин предлагает услугу брендирования для своих покупателей, при помощи которой, можно нанести название бренда или имя компании на одну из составляющих из выбранного подарка или на упаковку. Так вы подчеркнете свой авторитет и солидность компании в глазах ваших коллег. Кроме того, если вы желаете внести в набор что-то своеобразное и личное, вы всегда можете преобразить его или сгруппировать при помощи «онлайн-сервиса» самостоятельно. Ваш коллега обязательно оценит такие старания, ведь над его созданием трудились не только производители, но и лично вы сами.

Для того, чтобы было легче определиться с выбором, переходите в различные разделы интернет–магазина «Серпантин» и подбирайте в соответствии с тем, какой праздник собираетесь отметить и с чем поздравить свой коллектив:

• Подарки на Новый год – новый год к нам мчится – скоро все случится… А значит, пора выбирать подарок..

• Подарки на 8 марта – весна, тепло, женщины «расцветают», а значит их необходимо «наградить» чем-то вкусным и изысканным.

• Корпоративные подарки – подарки для узкого круга людей, работающих в одном коллективе, где строго соблюдается бизнес – культура и эстетика.

Или целенаправленные подразделы:

• Подарки для мужчин – все самое сильное для сильного пола.

• Подарок руководителю – именно он или она должен быть всегда «у руля» в хорошем расположении духа, а подарок «Серпантин» способен всегда настроить на позитив!

• Мини-наборы от 90 грн – доступно для каждого, полезно и оригинально, что подойдет для коллектива с ограниченным бюджетом.

• Собери подарок сам – здесь есть возможность у каждого проявить свои творческие таланты и создать что-то эксклюзивное.

Помните, что хороший корпоративный презент – это прямой путь к успешному бизнесу!