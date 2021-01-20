Опыт пользования Айфон 12 Про Макс

Уверен, что очень скоро я разобью свой новый Айфон 12 Про Макс, которого я ждал с огромным нетерпением. В конце концов, новинка у меня лишь месяц, а телефон падал на пол чаще, чем все мое предыдущее оборудование из Купертино, вместе взятое. Однако я не верну Айфон 12 Про Макс — по крайней мере, пока он еще работает.

В этом году предложение Apple включает четыре телефона: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первые два из них, каждый с диагональю экрана 6,1 дюйма, также являются преемниками 6,1-дюймового iPhone 11 и немного меньшего iPhone 11 Pro с 5,8-дюймовой панелью. Впервые они поступили в продажу в октябре. У меня была возможность испытать эту базовую модель на себе в течение трех недель. Я был очень приятно удивлен этим гаджетам.

Два других телефона в магазины поступили только во второй волне, то есть в середине ноября. Полная новинка здесь iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем, а вместе с ним и чудовищный, оснащенный 6,7-дюймовым экраном iPhone 12 Pro Max. Этот смартфон пришел на смену предыдущему рекордсмену iPhone 11 Pro Max, оснащенному 6,5-дюймовой панелью. Это был последний из новых телефонов, который, несмотря на некоторые дилеммы, я решил взять для себя любимого.

IPhone 12 Pro Max — самый большой iPhone за всю историю

ПО моему скромному мнению, эргономика ухудшилась по мере увеличения рабочего пространства в iPhone 12 Pro Max. Как будто этого было недостаточно, рамки по сравнению с прошлогодней коллекцией в 2020 году изменились с круглых на угловые, что мне до сих пор очень нравится, хотя это визуально утолщает эти телефоны. К нему также нужно привыкнуть, поскольку он по-другому обращается с новыми устройствами. Не лучше, не хуже, просто по-другому. Однако для меня это не проблема, потому что я вообще не думаю об этом.

Я сам был удивлен, когда кто-то указал мне, сколько я использую рукой при использовании телефона. Оказалось, что на самом деле — при переключении между приложениями вся моя рука скручивается в такой китайский эр-зет. Однако через месяц у меня нет проблем с этим, и я не заметил, что у меня как-то болит запястье, хотя не исключаю, что через год я начну ощущать от него дискомфорт, несмотря на то, что так кладу руку интуитивно.

Фактически, единственный момент, когда я вспоминаю о размерах этой модели во время работы, — это когда я пытаюсь коснуться большим пальцем нижнего левого угла, то есть значка Home в приложении Facebook. Я обрабатываю все остальные области экрана, не обращая на это внимания. Также интересно, что за месяц у меня ни разу не возникло впечатления, что телефон … выскользнет из рук. Почему тогда ведущий сказал, что iPhone 12 Pro Max сломается раньше, чем позже?

IPhone 12 Pro Max все время выскальзывает из моего кармана!

Телефон никогда не выпадал из моей руки, и я никогда не чувствовал, что нахожусь в опасности, но много раз я обнаруживал, что не успеваю его поймать, когда, например, я приседал, чтобы связать обувь, или скрещивал ногу. Я постепенно учусь исправлять положение телефона в штанах, но не питаю иллюзий, что больше не столкнусь с подобной ситуацией.

Тем не менее, времена, когда я ругался себе под нос и какое-то время держал телефон Шредингера (поднимая его, никогда не знаю, увижу ли я паутину или нет), были относительно обычными, и даже мой старый iPhone 7 Plus не встречался с землей так часто, как iPhone 12 Pro Max. По этой причине, если кто-то носит брюки с неглубокими карманами и не планирует класть телефон, например, в сумочку, я не советую покупать этого 6,7-дюймового монстра. Это оборудование может быть просто слишком большим.

Как только друзья видят, как я беру новый телефон, они хватаются за головы — похоже, я собираюсь его уронить.

При обычном использовании телефона в правой руке я поддерживаю его мизинцем снизу. Я кладу безымянный и средний пальцы на его левый край, а затем указательный палец приземляется на тыльную сторону. Это верный трюк, и я умею пользоваться телефоном в основном диапазоне и могу писать на нем (хотя рад, что в левом верхнем углу есть немного используемая мной q, а не какая-то другая буква).

К сожалению, при таком расположении мой большой палец может дотянуться максимум до трех нижних рядов значков. Как только я захочу подняться выше, до верхней панели, чтобы ввести код блокировки, просмотреть уведомления или перейти в Центр управления, начинается лестница. Оказалось, что я автоматически «скольжу» смартфон на пальцах и наклоняю руку вправо, так что сила тяжести «вдавливает» его в руку. Затем я быстро делаю то, что должен, и возвращаюсь к развитой, твердой хватке.