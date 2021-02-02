В Universal Bank розповіли, коли можуть вирости ставки по депозитах

Навряд чи варто в найближчі місяці чекати підвищення депозитних ставок. Хоча в другому півріччі і може повернутися інтерес до банківських вкладів, але причиною такого сплеску буде не підвищення прибутковості, розповідає ппрацівник відділу аналітичних досліджень Universal Bank.

Він нагадав, що процентні ставки по депозитах населення терміном до одного року в січні залишалися на рівні в 10 % річних і зменшувалися на 1,5% протягом 2020 року, коли Національний банк України знижував ключову ставку на 2 процентних пункти.

«Не дивлячись на сплеск інфляції в кінці минулого року, який продовжився і в січні (річна інфляція досягла 5,1% при цільовому значенні в 5%), Національний банк України утримається від підвищення ключової ставки з нинішніх 6 % річних. Більш того, залишається нехай і не високим шанс відновлення пом’якшення грошово-кредитної політики, починаючи з другого півріччя, — заявив експерт.

На підвищення ставок по депозитах, за словами економіста, може вплинути ситуація з ліквідністю в банківському секторі. Якщо дефіцит ліквідності збережеться в найближчі місяці, а відтік коштів населення на фондовий ринок збережеться, ставки незначно виростуть.

Інтерес до вкладів у другому півріччі повернеться не з огляду на зростання ставок, а на тлі уповільнення інфляції, яке можливе лише за умови зміцнення гривні і зростання економіки.

Огляд строкових депозитів від Universal Bank

На сьогодні банк Universal Bank пропонує декілька варіантів депозитних вкладів, серед котрих є цікаві умовами, які суттєво відрізняються від депозитних портфелів в інших українських банків. Банк пропонує наступні депозитні програми:

Депозит «Зростаючий» 2 місяці

Депозит «Святковий» на 4,5 місяці

Cтрокові депозити з можливістю поповнення

Варто зазначити що при відкритті деяких депозитів через telegram бот та viber бот збільшується процентна ставка по депозитам.

В цілому ситуація в країні стабілізується і можна констатувати про збільшення інтересу серед населення до депозит них програм, як в гривні так в доларах.