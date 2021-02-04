Клавиатура и мышь могут дать игроку преимущество, особенно в играх, где нам нужны рефлексы и быстрая реакция.

Каждый, даже новичок, мечтает использовать самое лучшее оборудование, играя в свою любимую игру. Основными контроллерами в каждой игре являются мышь и клавиатура, которые в игровой версии обеспечивают очень высокий комфорт во время игры. Позволить купить игровой набор клавиатура и мышь сегодня мечтает каждый настоящий любитель активных игр на компьютере. Как это сделать, на что обратить внимание при выборе мы поговорим в нашей статье.

Игровая мышь — на что обратить особое внимание?

Выбирая мышь для компьютерных игр, всегда следует учитывать свои предпочтения. Именно привычки и требования должны лечь в основу окончательного выбора. Рассматривая покупку данной мыши, мы должны начать с проверки того, как наша рука лежит на поверхности устройства. Если положение, занятое рукой, нам удобно и не вызывает проблем — нужно ввести мышкой в список рассматриваемых товаров. Затем обращаем внимание на подробные параметры:

Механизм, используемый в кнопках, а также их количество.

Тип датчика и чувствительность

Вес мыши и возможность его изменения с помощью утяжелителей.

В играх FPS, то есть в постановках, требующих точности, необходимо иметь очень точный датчик мыши с возможностью настройки высокой чувствительности. В настоящее время минимальной чувствительностью считается 1600 точек на дюйм, обеспечивающая точную съемку в играх FPS. Оптимальное значение чувствительности составляет 2000 точек на дюйм, и именно здесь возможности нашей мыши могут быть ограничены. Самые продвинутые модели мышей позволяют выставлять чувствительность даже выше 8000 DPI, но в таком разрешении нет необходимости.

Проблема с ползунками намного проще, ведь все они, установленные в мышке для игроков, гарантируют, что устройство будет легко скользить по поверхности площадки. Лучшие планеры сделаны из металла, поэтому наша мышь тоже должна быть оснащена ими. Вес мыши должен легко регулироваться в соответствии с вашими предпочтениями, поэтому в комплект должны входить специальные грузы весом от 3,5 до 4,5 граммов.

Какие параметры клавиатуры важны для геймеров?

Клавиатура, как и мышь, должна быть максимально персонализирована. Во время игры важна каждая деталь, поэтому мы также должны начать выбирать клавиатуру с проверки того, как наши руки лежат на ней.

Самый прочный вид клавиатур работает на механической основе. Высокая прочность конструкции в случае механических клавиатур обеспечивается применением отдельных механизмов, улавливающих нажатие данной клавиши.

Анализируя технические параметры данной клавиатуры, следует обратить пристальное внимание на тип кнопок, которые есть в выбранной модели. Наиболее удобными на данный момент считаются переключатели Cherry MX, рабочие характеристики которых позволяют очень плавно нажимать все кнопки на клавиатуре и купить которые можно на сайте Redragon.com.ua. Эти переключатели, благодаря уникальной технологии, обеспечивают очень быстрое время отклика, что очень важно во время динамичных онлайн-игр.

Дополнительным, но важным элементом клавиатуры может быть ее подсветка или защита от ореолов, позволяющая нажимать несколько кнопок одновременно. Сама подсветка упрощает использование клавиатуры в неблагоприятных условиях освещения.