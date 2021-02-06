Сегодня во время пандемии все больше украинцев предпочитают отправиться на отдых не куда-то далеко за границу, а путешествовать по Украине. И одной из самых популярных локаций в Украине, несомненно, являются украинские Карпаты. Много причин популярности отдыха в горных районах, среди которых одним из главных козырей является цена на отдых в Карпатах, которая гораздо ниже чем в аналогичных зарубежных горнолыжных курортах. Именно зимой горные лыжи стали наиболее популярным видом активного отдыха в последние пару лет. Безусловно росту популярности такого вида отдыха стало развитие самого большого горнолыжного курорта в Украине – Буковель.

Буковель – жемчужина, но довольно дорогая

Пожалуй не найти в Украине такого человека, который бы не слышал и не побывал на самом распиаренном, и распиаренном вполне заслуженно, горнолыжном курорте – Буковель. Самые длинные трасы отличного качества покрытие трасс, развитая инфраструктура, много других развлечений кроме лыж. Можно еще и еще перечислять все достоинства данного курорта, но есть и в бочке с медом немного того, что портит весь вкус и общее впечатление. Для многих украинцев, к сожалению, отдых в Буковеле не доступен по банальной причине – довольно дорого, за комфорт проживания, когда, выйдя из отеля, можно одевать лыжи и спускаться по трассе, проходящей прямо по территории отеля.

Но не все так плохо и есть у многих возможность покататься в Буковеле по вполне приемлемым ценам. А именно жить не в самом Буковеле, а в городках и поселках, которые расположены недалеко от курорта. Тем, кто имеет автомобиль вообще не проблема проехать километров 20-30 и не переплачивать проживание в дорогих отелях. Многие туристы давно поняли, что жилье в городках вокруг Буковеля, таких как Яремче, Ворохта, Татарив или Микуличин в разы дешевле и не уступает по комфорту проживания. И довольно часто даже комфорт в небольших отелях в данных городках гораздо более выражен в том, что тут меньше людей, ведь так хочется на отдыхе не толкаться как в очередях к подьемникам в Буковеле, а отдохнуть от толпы. Многие приезжают в Яремче или Ворохту даже не столько как для катания на горных лыжах в Буковеле, как просто чтобы посмотреть на заснеженные вершины гор, погулять по ухоженным улочкам, сходить к водопадам, которых тут довольно много и каждый имеет свою неповторимую красоту и привлекательность.

Украинские Карпаты сегодня стали привлекательным туристическим объектом. Тут много разных предложений как для проживания, так и для отдыха. Тут есть отели на любой кошелёк и каждый сможет выбрать что именно ему необходимо: бассейн или потрясающий вид на заснеженные вершины гор, жить в суете горнолыжного курорта или в уединении на вершине горы, куда и добраться то довольно сложно для обычного человека.