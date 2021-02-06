Иногда ко мне после консультации ортодонта приходят молодые пациенты с рекомендацией удалить здоровые молочные зубы. Действительно ли это необходимо, и если да, то в каких ситуациях, цены на удаление молочного зуба и многие другие вопросы в нашей короткой статье про важное для каждого ребёнка.

Наиболее частым показанием к удалению временных зубов является наличие стойких зубов. Однако следует помнить о необходимости предварительной проверки наличия и положения зачатка постоянного зуба. Согласно определению, сохранившийся зуб — это молочный зуб, оставшийся в полости рта после предполагаемой даты его физиологической потери. Другими словами, постоянный зуб должен заменить своего молочного предшественника, когда сформировалось около 3/4 его корня. По истечении этого срока молочный зуб, оставшийся во рту, считается постоянным и его следует удалить. Если часть коронки постоянного зуба видна, а молочный зуб подвижен и может перемещаться на 1 мм в вестибулярном или лингвальном направлении, ребенку рекомендуется удалить его самостоятельно. Если это невозможно, рекомендуется обычное удаление зуба. Большинство сохранившихся молочных верхних моляров имеют щечные корни или большой небный корень, в отличие от большинства молочных нижних моляров, у которых мезиальный или дистальный корень не поврежден. Наличие устойчивых временных зубов может вызвать гингивит или чрезмерный рост, что приводит к боли или кровотечению, а также может изменить путь прорезывания постоянного зуба, вызывая аномалии зубов и неправильный прикус, например перекрестный прикус. Если молочный зуб удален и остается достаточно места, небольшие вестибуло-язычные отклонения в положении постоянного зуба самокорректируются в результате сбалансированных сил губ, щек и языка. Часто происходит прорезывание постоянных резцов с язычной стороны с последующим смещением губ после потери основных резцов. Такой механизм прорезывания обусловлен положением развивающихся зачатков зубов.

Следует подчеркнуть, что стойкие молочные зубы удаляются при рентгенологическом подтверждении наличия праймера для постоянных зубов. Если постоянные зубы сопровождаются отсутствием соответствующих зачатков постоянных зубов или их ретенцией, необходима консультация специалиста.

Еще одно показание к удалению временных зубов — повторное включение (инфраокклюзия, затонувший, погруженный, врезанный зуб). Это медленное погружение в лунку частично или полностью прорезавшихся молочных зубов, реже постоянных зубов. Существуют частичные включения, заключающиеся в погружении зуба на половину высоты коронки соседних зубов или глубже, и полное повторное включение, то есть погружение зуба под слизистую оболочку при сохранении контакта со средой полости рта через узкий канал выстлан эпителием. Причинами могут быть: горизонтальное давление со стороны соседних зубов, местная недостаточность тканей пародонта, спайки между цементом корня и альвеолярной костью или дисфункция речи и глотания с зажатием языка между зубными дугами. Диагноз частичного повторного включения ставится на основании внутриротового клинического обследования. В случае полного повторного включения и для оценки осложнений необходимо провести рентгенологическое исследование, которое может выявить характерные особенности структуры повторного включения зуба и окружающей кости. В полости врезанного зуба могут быть отложения кальция. Угол между его корнями тупой, пародонтальное пространство частично или полностью стерто. Также могут быть признаки внутренней и внешней резорбции. Кость, окружающая зуб, может иметь неправильную, «облачную» плотность. Компактная бляшка имеет неровные очертания («укушена молью»), край альвеолярного отростка углублен. Корни соседних зубов могут быть разнесены в переднезадней плоскости, а их коронки наклонены над запавшим зубом.