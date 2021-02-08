Туры в Египет популярны в любое время года

Пожалуй, не будет преувеличением назвать Египет одним из самых популярных направлений отдыха для украинцев уже не первый год. И несмотря на пандемию популярность данного направления возможно немного упала, но все же занимает лидирующие позиции по сравнению с другими странами. Есть много причин популярности именно этой страны, одна из которых безусловно относительно небольшие цены, посмотреть которые можно на сайте туроператора https://anyway.com.ua/tours-by-country/egypt/.

Одними из самых популярных туристических направлений являются Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также Марса Алам на берегу Красного моря. Золотые песчаные пляжи Египта — одни из самых прекрасных в мире (например, пляж Хургады возле отеля Marriott). Он простирается на километры и манит множеством достопримечательностей. Здесь организованы всевозможные развлечения, от уроков танцев до курсов дайвинга. В свою очередь, Шарм-эль-Шейх — прекрасное место для любителей водных видов спорта. Египет славится потрясающими коралловыми рифами — дайвинг здесь наверняка станет необычным приключением. Многие отели расположены практически прямо на рифе, поэтому вы действительно в двух шагах от богатого подводного мира. Египет — отличное место для отдыха по системе «все включено». Большим преимуществом является также широкий выбор комфортабельных отелей, предлагающих множество достопримечательностей и удобств даже для самых требовательных клиентов. Используя широкий спектр предложений горящих предложений, такой отпуск можно спланировать в любое время года.

Что посмотреть в Египте? Исследуйте богатство земли фараонов

Вы можете почувствовать дух прошлого, посетив монументальные пирамиды Гизы, храмы Луксора, Карнака, Хатшепсут или Колоссы Мемнона. Пирамида Хеопса в Гизе считается одним из семи чудес света. Также обязательно стоит отправиться в Каир, который славится красивой архитектурой и является крупнейшим городом Африки и Ближнего Востока. Еще одна уникальная достопримечательность — Долина царей — это место захоронения правителей Египта, которое с 1979 года занесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень впечатляет поездка в Александрию, где находятся древние гробницы, а также в город «ста ворот» — Фивы. Современный курорт Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове является хорошей отправной точкой для поездок на гору Синай, каменистую пустыню Синайского нагорья, а также на Святую землю. Первый в Египте подводный парк Рас Мухаммад также находится в непосредственной близости от курорта. Отличительным географическим регионом является долина и дельта Нила — когда-то центр цивилизации, сегодня важный туристический объект. Также стоит познакомиться с красивым побережьем Средиземного моря, пустынями и каменистыми пустынями — Синайским полуостровом и Красным морем.

Преимуществом Египта также является большой выбор комфортабельных отелей, предлагающих множество достопримечательностей и удобств для требовательных клиентов. Все это делает отдых в Египте незабываемым.