11 февраля 2021
Красота

Анаполон в мужском силовом спорте

Ольга МаливаАвтор: Ольга Малива

Анаполон – эффективный и востребованный в спортивном мире препарат с высоким анаболическим показателем, помогающий любому атлету повысить свой профессиональный уровень. Действующим веществом данного средства является оксиметолон, который был открыт специалистами в 60-е годы прошлого столетия. Изначально препарат Анаполон успешно применялся в медицине, а позже уже занял достойное место в арсенале силовиков и других спортсменов.

Характеристика Анаполона

Новейший препарат Анаполон таблетки по ссылке появился на фармакологическом рынке и сначала использовался в медицинских целях – назначался больным с такими диагнозами:

  • анемия различной степени;
  • остеопороз;
  • мышечная дистрофия, спровоцированная, к примеру, диагнозом ВИЧ, и так далее.

В качестве спортивного препарата, Анаполон наделен такими основными показателями:

  1. Как анаболик проявляет себя показателем 320% от тестостерона.
  2. В качестве андрогена воздействует слабо – не более 45%.

Достаточно токсичен для печени, что следует учитывать при прохождении курса, не склонен к ароматизации.

Курс приема Анаполона соло для спортсменов

Чтобы нарастить на курсе Анаполона солидную мускулатуру, стать сильнее физически, повысить другие важные показатели, необходимо, помимо приема самого препарата, соблюдать и простые правила:

  1. Посещать регулярные плановые тренировки и выполнять подобранный с тренером комплекс упражнений.
  2. Включить в ежедневный пищевой рацион побольше продуктов, богатых белком, снизить употребление жиров и углеводов.
  3. Соблюдать питьевой режим – минимум 2,5 литров воды ежедневно.
  4. Высыпаться ночью, активно отдыхать днем.

Курс Анаполона соло для начинающих спортсменов и женщин обычно составляет до 6 недель, профи могут курсить препаратом дольше – до 8 недель.

На практике 6-недельный курс Анаполона соло выглядит так:

  • 1 неделя: по 1 таблетке в день.
  • 2 неделя: по 2 таблетки.
  • 3 неделя: по 2 таблетки.
  • 4 неделя: по 2 таблетки.
  • 5 неделя: по 2 таблетки.
  • 6 неделя: 1 таблетка в день.

На ПКТ необходимо принимать антиэстрогенный препарат – Кломид или Торемифен. Профессиональные спортсмены не ограничиваются курсом соло, они нередко комбинируют Анаполон с другими препаратами, подбирая в пару к нему один из таких ААС:

  • Тестостерон;
  • Болденон;
  • Примоболан;
  • Сустанон.

При этом Анаполон является таблетированным средством, а остальные перечисленные препараты – инъекционными.

Эффекты от приема Анаполона

Нельзя самовольно завышать средние рекомендованные дозировки препарата или курсить ним более 8 недель. Существует риск появления побочных эффектов – повышенного давления, тошноты, рвоты, аппатического состояния, снижения концентрации внимания и так далее.

Если принимать Анаполон в средних дозировках, прописанных в инструкции, предварительно купить качественный препарат на проверенном сайте, получить консультацию врача, то после такого грамотно проведенного курса каждый спортсмен сможет получить положительные результаты:

  1. Нарастить солидную мускулатуру – прибавка может составить до 15 кг за 1 курс соло. Именно поэтому массонаборочный курс нередко проходят представители железного спорта незадолго до выступлений. Но следует помнить о неизбежном феномене отката – как только спортсмен перестанет принимать препарат, до 30% мускулатуры сольется.
  2. На курсе в несколько раз возрастает силовой показатель. Анаполон любят силовики, которым нужно подготовиться к соревнованиям. Но он не подойдет спортсменам, которые имеют средний вес и не хотят перейти в другую весовую категорию.

Помимо этих основных эффектов, препарат поможет каждому спортсмену в заживлении полученных травм, смазке суставов, так как удерживает воду, устранит болевые ощущения. Также, благодаря Анаполону, при проведении комбинированного курса воздействие на организм профи других препаратов становится более выраженным.

Ольга Малива

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