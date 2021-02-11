Анаполон – эффективный и востребованный в спортивном мире препарат с высоким анаболическим показателем, помогающий любому атлету повысить свой профессиональный уровень. Действующим веществом данного средства является оксиметолон, который был открыт специалистами в 60-е годы прошлого столетия. Изначально препарат Анаполон успешно применялся в медицине, а позже уже занял достойное место в арсенале силовиков и других спортсменов.

Характеристика Анаполона

Новейший препарат Анаполон таблетки по ссылке появился на фармакологическом рынке и сначала использовался в медицинских целях – назначался больным с такими диагнозами:

анемия различной степени;

остеопороз;

мышечная дистрофия, спровоцированная, к примеру, диагнозом ВИЧ, и так далее.

В качестве спортивного препарата, Анаполон наделен такими основными показателями:

Как анаболик проявляет себя показателем 320% от тестостерона. В качестве андрогена воздействует слабо – не более 45%.

Достаточно токсичен для печени, что следует учитывать при прохождении курса, не склонен к ароматизации.

Курс приема Анаполона соло для спортсменов

Чтобы нарастить на курсе Анаполона солидную мускулатуру, стать сильнее физически, повысить другие важные показатели, необходимо, помимо приема самого препарата, соблюдать и простые правила:

Посещать регулярные плановые тренировки и выполнять подобранный с тренером комплекс упражнений. Включить в ежедневный пищевой рацион побольше продуктов, богатых белком, снизить употребление жиров и углеводов. Соблюдать питьевой режим – минимум 2,5 литров воды ежедневно. Высыпаться ночью, активно отдыхать днем.

Курс Анаполона соло для начинающих спортсменов и женщин обычно составляет до 6 недель, профи могут курсить препаратом дольше – до 8 недель.

На практике 6-недельный курс Анаполона соло выглядит так:

1 неделя: по 1 таблетке в день.

2 неделя: по 2 таблетки.

3 неделя: по 2 таблетки.

4 неделя: по 2 таблетки.

5 неделя: по 2 таблетки.

6 неделя: 1 таблетка в день.

На ПКТ необходимо принимать антиэстрогенный препарат – Кломид или Торемифен. Профессиональные спортсмены не ограничиваются курсом соло, они нередко комбинируют Анаполон с другими препаратами, подбирая в пару к нему один из таких ААС:

Тестостерон;

Болденон;

Примоболан;

Сустанон.

При этом Анаполон является таблетированным средством, а остальные перечисленные препараты – инъекционными.

Эффекты от приема Анаполона

Нельзя самовольно завышать средние рекомендованные дозировки препарата или курсить ним более 8 недель. Существует риск появления побочных эффектов – повышенного давления, тошноты, рвоты, аппатического состояния, снижения концентрации внимания и так далее.

Если принимать Анаполон в средних дозировках, прописанных в инструкции, предварительно купить качественный препарат на проверенном сайте, получить консультацию врача, то после такого грамотно проведенного курса каждый спортсмен сможет получить положительные результаты:

Нарастить солидную мускулатуру – прибавка может составить до 15 кг за 1 курс соло. Именно поэтому массонаборочный курс нередко проходят представители железного спорта незадолго до выступлений. Но следует помнить о неизбежном феномене отката – как только спортсмен перестанет принимать препарат, до 30% мускулатуры сольется. На курсе в несколько раз возрастает силовой показатель. Анаполон любят силовики, которым нужно подготовиться к соревнованиям. Но он не подойдет спортсменам, которые имеют средний вес и не хотят перейти в другую весовую категорию.

Помимо этих основных эффектов, препарат поможет каждому спортсмену в заживлении полученных травм, смазке суставов, так как удерживает воду, устранит болевые ощущения. Также, благодаря Анаполону, при проведении комбинированного курса воздействие на организм профи других препаратов становится более выраженным.