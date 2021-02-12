Як вибрати паркет: рекомендації фахівця

Покриття підлоги з натуральної деревини виглядає красиво і значно підвищує статус вашого будинку, квартири або офісу. Як вибрати паркетну дошку або паркет з величезного асортименту, пропонованого вітчизняними та іноземними виробниками? На ринку, для прикладу в інтернет-магазині, Світ Паркету за адресою https://svitparketu.com.ua/ru/, представлено безліч його зразків, які розрізняються за матеріалом, способам обробки, структурі, функціональним і декоративним якостям.

Як вибрати паркетну дошку?

Вибирається паркетна дошка з урахуванням дизайну малюнка, що утворюється при її укладанні. Для різних її видів застосовуються відповідні методи монтажу. Важливим фактором при підборі такого підлогового покриття є ціна, яка коливається в дуже широких межах. Недорогі зразки можна придбати за 600 грн. / М2, в той час як елітна продукція від бренду Karelia обійдеться в 3000 грн. / М2.

Довговічність покриття для підлоги і його експлуатаційні якості залежать від якості придбаних матеріалів і ще безлічі чинників. Підбираючи паркет для приміщення, необхідно переконається в наявності сертифіката, який підтверджує проходження перевірки, в тому числі і на зносостійкість. Крім того фахівці рекомендують звернути увагу на наступні моменти:

Вологість дошки не повинна перевищувати 10%, перевіряється вона спеціальним приладом. Якщо такого немає, потрібно постукати по планці, добре просушений матеріал видає дзвінкий і дуже характерний звук.

Геометрія. Розміри планок повинні бути витримані з високою точністю, а дві дощечки складений короткою стороною до довгої повинні утворювати прямий кут.

Колір. Всі паркетні дошки в купується вами партії повинні бути одного тону.

Зворотний бік. Основа якісного покриття робиться з цільної деревини, від цього залежить стабільність статі і його стійкість до зношування.

Зовнішній вигляд. Всі планки повинні ідеально зістиковуватися один з одним без зазорів і перекосів. Будь-які дефекти на лицьовій і на сполучених поверхнях неприпустимі.

Часто перед покупцем постає питання, що вибрати паркетну дошку або ламінат, і який з матеріалів краще в плані екологічності. Перший вид підлогового покриття робиться з цільної деревини, другий же є композиційним матеріалом. Як сполучна речовина для скріплення частинок наповнювача використовуються фенолформальдегідні смоли, які мають виражену канцерогенну дію на організм людини.

Типи дизайну паркету

Раніше укладка паркета була доступна тільки дуже заможним людям і використовувалися при будівництві палаців і особняків. Тепер паркетна дошка зустрічається в будинках і квартирах досить часто. Цей матеріал укладається тільки одним способом. Це дещо обмежує її декоративні та естетичні якості.

Більше можливостей у дизайнерів інтер’єрів з’являється при використанні паркету, який може бути укладений:

«Ялинкою»;

«Плетінкою»;

«Квадратами»;

«Цегляною кладкою»;

«Палубним настилом».

Найскладніші варіанти малюнків передбачають пристрій художньої розетки в центрі кімнати, навколо якої формується геометричний, квітковий або рослинний орнамент. Деякі елементи такого зображення відтворюються в бордюрі, що надає зображенні цілісності і завершеності.

Варіанти укладання паркету

Монтаж покриття здійснюється на підготовлену рівну і тверду поверхню (бетонна стяжка або на настил з дощок або фанери). Існують наступні варіанти укладання паркету:

Клейовий. Планки прикріплюються до основи за допомогою спеціальних клеїв.

Плаваючий. Панелі склеюються між собою по стиках повністю або частково, але не кріпляться до підлоги.

Палубний набір. Має на увазі використання планок різних типорозмірів, які укладаються клейовим або плаваючим способом.

Придбати якісну паркетну дошку можна в інтернет-магазині Світ Паркету. Фахівці компанії добре вивчили асортимент і готові допомогти у виборі матеріалу з урахуванням вимог і побажань клієнта. При цьому особлива увага приділяється: визначенню виду паркету, породи використовуваної деревини і типорозмірів планок. Наші співробітники, також безкоштовно надають консультації з способам укладання підлогового покриття і подальшого догляду за ним. Клієнтам безкоштовно надається інформацію за спеціальними лаків і масел, використовуваних для обробки паркету. Одним з критеріїв для оцінки конкретного зразка оздоблювального матеріалу можуть служити відгуки покупців. Практика в таких випадках — кращий спосіб перевірити якість продукції.