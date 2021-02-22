Липосакция — разительное улучшение фигуры за короткий срок

В некоторых частях тела трудно похудеть с помощью диеты и регулярных упражнений, и вам нужно ждать результатов, что демотивирует. Благодаря процедуре липосакции вы сможете значительно улучшить свою фигуру, избавившись от лишнего жира с самых проблемных участков тела! Однако следует помнить, что липосакция бедер или других проблемных мест — это не процедура похудения (несмотря на похудание), а лишь устранение недостатков фигуры — она идеально подходит для подчеркивания талии или округления ягодиц.

Что такое липосакция

Липосакция — это хирургический метод, заключающийся в равномерном удалении лишнего жира с определенных участков тела, например, с живота, ягодиц, бедер или подбородка. Перед операцией хирург разговаривает с пациентом и рисует карту мест на теле, из которых будет отсасываться жир. Чаще всего процедура проводится под общим или внутривенным наркозом. Сделав несколько небольших разрезов на коже, в жировую ткань вводят обезболивающий раствор. Затем его разбивают специальным аппаратом, после чего отсасывают излишки, следя за тем, чтобы оставшаяся поверхность была равномерно гладкой. За одну процедуру можно удалить 3-4 литра жира.

После процедуры надевается специальный компрессионный костюм, снимающий отек. Дополнительным элементом, способствующим ускорению заживления и улучшению эстетических эффектов лечения, является комплексный периоперационный уход — запатентованная программа поддержки лечения. В клиниках проводят лечение с помощью аппаратов, которые использует ультразвуковые волны — процедура менее инвазивна, благодаря чему процесс выздоровления сокращается. Дополнительным преимуществом представленного устройства является то, что оно не повреждает аспирированные жировые клетки, что в некоторых ситуациях позволяет производить одновременную трансплантацию в грудь, лицо или ягодицы для модификации.

После операции вы должны оставаться в больнице один-два дня. Пациент получает обезболивающие, потому что после отсасывания жира появляются отеки и синяки. Кожа адаптируется к новым формам. Если процедура прошла успешно, следует соблюдать новые правила активности и строгую диету. Стоит помнить, что липосакция не заменяет правильную диету и регулярные упражнения. Хотя удаленные жировые клетки больше не будут восстанавливаться, оставшиеся могут развиться и занять место старых жировых клеток. После операции следует ограничить интенсивные солнечные ванны, посещение солярий и саун.