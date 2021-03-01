Как хранить мужские кольца с бриллиантами

Мужские кольца с бриллиантами отлично смотрятся, подходят под разные стили одежды и уместны как в офисе, так и на праздничном мероприятии. Украшения с натуральными камнями способны прослужить многолетний срок, при условии аккуратной носки, правильного ухода и хранения. Кольцо мужское с бриллиантом по доступной цене удобнее всего купить в интернет-магазине.

Кольца с бриллиантами: уход и хранение

Золотое кольцо с бриллиантом — недешевое украшение и поэтому хочется, чтобы оно прослужило как можно дольше. Бережная носка, правильный уход и хранение дадут возможность избежать механических повреждений, помутнения цвета и сохранить привлекательный внешний вид ювелирного изделия на длительный срок.

Основные рекомендации по уходу за мужскими кольцами с бриллиантом:

Лучше снимать кольцо с бриллиантом дома, не ходить в нем в душ, не мыть посуду и не выполнять другие хозяйственные дела. Каждый раз, снимая украшение, можно протирать его тряпкой из микрофибры или другой мягкой ткани. Важно избегать воздействия химических веществ и абразивных средств. В случае повреждения камня, для устранения пятен и царапин придется обратиться к шлифовке. Процедура снижает вес и качество огранки бриллианта. Лучше не допускать механических повреждений. Для их устранения потребуется повторная огранка, которую может выполнить не каждый ювелир. Возникновение подобного дефекта может привести к тому, что украшение будет испорчено безвозвратно. Рекомендуется снимать кольца с бриллиантами перед походом в сауну, бассейн, спортзал, во время поездок на море. Это даст возможность избежать негативного влияния высоких температур и влажности. Периодически нужно относить аксессуар в мастерскую. Ювелир почистит кольцо, даст советы по уходу, проверит крепление камней в украшении.

Чтобы устранить загрязнения с кольца с бриллиантами можно использовать теплый мыльный раствор, в который ювелирное изделие нужно поместить на несколько минут. После этого украшение промывают в проточной воде и насухо протирают мягкой тканью. Хорошо справляется с загрязнениями ультразвуковая чистка, которую выполняют ювелиры с помощью специального оборудования.

Хранить мужские кольца с бриллиантами лучше всего в отдельном отсеке шкатулки или в мешочке из мягкой ткани. Важно избегать прямого попадания солнечных лучей и высокой влажности. Брать украшение с собой в отпуск не рекомендуется. Кольцо с бриллиантом на пляже или в прибрежном кафе будет не особо уместным, а риск повредить его возрастает в разы, поэтому лучше оставить его дома в шкатулке.