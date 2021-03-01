Современные входные двери из ПВХ — это не только эстетическое решение, но и практичное и надежное с точки зрения сохранности имущества и домочадцев. Входные пластиковые двери Ventana оснащены стальной арматурой и дополнительным оборудованием безопасности. Порог предлагаемой двери имеет терморазрыв, обеспечивающий изоляцию от холода. Входная дверь в дом также изолирует шум, чтобы члены семьи могли наслаждаться спокойствием. Широкий выбор дизайнов и цветов означает, что каждый найдет для своего дома подходящую входную дверь. Богатая цветовая палитра разработана с учетом различных архитектурных стилей. Входные двери из ПВХ могут удачно имитировать деревянные, вписываясь в традиционную конструкцию. Любители современного дизайна также найдут в нашем предложении подходящий для себя цвет ПВХ дверей.

Что отличает современную входную дверь в дом?

Безопасность

Входные двери, предлагаемые нашей компанией, отличаются очень большой стальной арматурой, которая является эффективной защитой от взлома. Они также оснащены фурнитурой высокого стандарта, обеспечивающей дополнительную безопасность.

Эстетика

Застекленные входные двери являются визитной карточкой каждого дома и квартиры, поэтому компания заботится об удовлетворении индивидуальных потребностей своих пользователей. В стандартной комплектации они доступны в десяти цветах акрил и шести вариантах облицовки под дерево.

Комфорт

Они защищают от шума и погодных условий. Они отличаются хорошей теплоизоляцией за счет армированного стекловолокном порога. Также они оснащены специальными уплотнениями для защиты от сквозняков.

Помимо отличных качественных характеристик использование пластиковых дверей позволяет дизайнерам интерьеров получить современный и красивый дизайн.