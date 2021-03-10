Вы впервые играете в покер онлайн на сайте Cosmolot

Никогда раньше не играли в покер онлайн? Может быть, вы новичок в игре, или, возможно, закрытие казино из-за коронавируса сильно ударило по вам. Какой бы ни была причина, вот краткое руководство о том, чего ожидать от вашей первой игры на виртуальном поле в казино Cosmolot.

Онлайн-покер более агрессивен

Цифровой покер не для слабонервных. Люди будут делать ререйз гораздо чаще (читай: постоянно) с кажущимся неортодоксальным диапазоном. За живыми покерными столами руки для ререйза обычно следующие: AA, KK, QQ, AK, AQ, JJ, а иногда и TT. (TT = десятки на жаргоне онлайн-покера!) Это означает, что если вы делаете ререйз за живым покерным столом, вам почти всегда следует сбрасывать руку, такую как AQ, потому что вы ничего не бьете. Но если кто-то делает ререйз онлайн, а у вас AQ, вам, вероятно, следует сделать ререйз обратно олл-ин. Они могут очень легко запутаться, нажимая кнопки или действовать против вас с худшей рукой.

В онлайн-покер есть лучшие игроки

Проще говоря, и уровень мастерства в сети выше. На это есть несколько причин. Во-первых, казино comma.kiev.ua привлекает больше прохожих и любителей развлечений, желающих провести вечер. Люди предпочитают опыт, а не покер. Но когда вы играете в покер онлайн или в приложении, люди, очевидно, делают покер своим приоритетом №1. Деньги также имеют тенденцию быть более значимыми в Интернете. Многие молодые дети или люди из разных стран играют виртуально, где 100 долларов для вас — 1000 долларов для них.

Ознакомьтесь с программным обеспечением

Меньше всего вам нужно идти олл-ин со всеми своими фишками, когда вы собирались сбросить карты. Ошибки при щелчке мышью случаются, особенно если вы не привыкли к программному обеспечению. Многие программы и приложения используют ползунки для размещения ставок, и они могут быть чрезвычайно чувствительными (например, вы пытаетесь увеличить ставку в 5 долларов до 10 долларов, но в конечном итоге опускается до 350 долларов за миллисекунду). Также обычно есть поля, в которые вы можете ввести точные суммы, но их бывает трудно найти или они не распознаются как интерактивные.

Даже владелец CrushLivePoker Барт Хансон сказал в недавнем подкасте, что ему потребовались месяцы, чтобы понять, что программное обеспечение PokerBros позволяет вам вводить ставки, а не возиться с ползунком. У разных программ также будут разные часы — вам может быть отведено 90 секунд на ход на одном сайте и только 10 секунд на другом. Такие мелкие нюансы есть везде. Прежде чем инвестировать по-настоящему, потренируйтесь на игровые деньги или на микролимитах.

Следите за временными подсказками

То, что вы не смотрите в глаза своему оппоненту, не означает, что он не дает подсказок. Когда игроки действуют молниеносно, у них обычно рука средней силы — если бы у них было что-нибудь получше, они бы хотя бы думали о рейзе. Игроки, которым требуется целая вечность, чтобы принимать решения, скорее всего, не играют в азартные игры, а вместо этого играют за несколькими цифровыми столами одновременно, поэтому они могут играть только лучшие руки. (например: если вы играете за десятью столами одновременно, вы можете сбросить все, кроме тузов и королей) Ищите игры, в которых люди действуют быстро и импульсивно.

Интернет — отличное место для начала. Ставки ниже — четверть вместо бенджаминов — так что это среда с меньшим риском для практики. Поскольку темп игры намного выше, вы увидите бесконечно большее количество раздач и сможете быстро догнать завсегдатаев казино. Для вас нормальным будет более агрессивный покер. Если вы сможете победить более сильных онлайн-игроков, то покер в живом казино станет проще простого. Серьезно! Тренируйтесь с лучшими, и вы станете лучшими.