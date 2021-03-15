Когда вы видите мелочь на тротуаре, вы поднимаете ее? Может быть, вы ищете четырехлистный клевер, когда идете на прогулку, или носите кроличью лапку, когда играете в покер. Символы удачи окружают нас повсюду. Если вы искренне верите в их силу приносить удачу, велика вероятность, что у вас был хотя бы один талисман на удачу при игре в азартные игры на сайте онлайн казино https://online-ggbet.com.ua/cybersport/.

Яркие кроличьи лапки — лишь один из необычных талисманов на удачу в азартных играх. Давайте взглянем на некоторые из самых странных талисманов на удачу со всего мира. Никогда не знаешь, когда ты найдешь новый уникальный шарм, который принесет тебе удачу в следующий раз, когда ты будешь играть в своем любимом казино!

Кошачий глаз

Если вы собирали шарики в детстве, вы, вероятно, встречали несколько уникальных и самобытных шариков с изображением кошачьего глаза. Кошачий глаз — это полированный драгоценный камень, который напоминает кошачий глаз с центром, который отображает концентрированный свет. В то время как талисманы на удачу возникли в Индии и, как считается, защищают финансовое благополучие, амулеты процветания размером с монету популярны во всем мире, особенно у азартных игроков онлайн казино online-ggbet.com.ua.

Свиньи, слоны и лягушки

Это маловероятное трио животных может принести вам удачу, если вы носите с собой безделушку или носите кулон, напоминающий одно из трех. Свиньи приносят финансовое благополучие в Германии, а слоны приносят удачу в Индии. Племена аборигенов в Австралии считали, что лягушки приносят столь необходимый дождь, и сегодня австралийцы считают лягушек животным, олицетворяющим общую удачу и процветание. К другим маловероятным символам удачи из животного мира относятся скарабеи из Египта и летучие мыши из Китая. Хотя многих людей пугают жуки и летучие мыши, удача, которую они могут принести, может заставить вас передумать.

Рыбная чешуя и желуди

Если ваша семья из Польши, вы, возможно, уже знаете, что карповая чешуя — это талисман на удачу, особенно если вы носите ее в кошельке. Носить желуди на удачу начали в 1066 году во время нормандского завоевания Англии. Сегодня желуди чаще всего ассоциируются с осенью, но если у вас на заднем дворе растет дуб, у вас есть множество талисманов на удачу, когда вам будет удобно.

Яйца, ключи и божьи коровки

Хотя эти три элемента очень сильно отличаются друг от друга, все они олицетворяют удачу в нескольких странах. Если вы хотите быть уверены, что вам повезет в присутствии божьей коровки, не прогоняйте ее. Некоторые говорят, что больше всего удачи приносят божьи коровки с темно-красным цветом и обилием пятен. У вас есть старый ключ, который вы не помните, чтобы открыть его? Наденьте его на ожерелье, и вам сразу может повезти. Яйца не только полезны для здоровья, но и во многих странах считают, что яйца являются символом богатства и удачи.

Лестницы и подковы

Лестницы и подковы — распространенные символы удачи, но все зависит от того, как вы их расположите. Многие люди считают лестницы неудачей и не ходят по ним. Но пока ваша лестница не упирается в стену, она может принести вам удачу. Если вы хотите, чтобы ваша счастливая подкова была носителем удачи, убедитесь, что буква «U» направлена вверх. Говорят, что его переворачивание не приносит ничего, кроме невезения.