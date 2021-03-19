Почему дети боятся стоматологов? Быть может дело в нас?

Вопрос не праздный – почему дети боятся стоматологов? А потом, вырастая, они этот страх передают своим детям, а те – внукам, и эта цепочка продолжается, кажется, со времён появления самого понятия «детская стоматология». Хотя нет, наверное, ещё дольше – со времён понятия «стоматология». А уже, чтобы исправить эту ситуацию и наконец-то разорвать эту цепочку передающегося страха, и были созданы первые детские стоматологии, в которых дети бы не боялись, а лечили свои зубки с улыбкой и радостью.

Как это возможно – расскажем дальше. А сейчас попробуем понять, почему мы передаём этот страх детям? И чего именно дети боятся в стоматологии, если они никогда раньше там не были?

Мы часто говорим деткам – «не суй пальчик к вентилятору, будет больно». И ребёнок намотал на ус – раз крутится, то там больно. И, приходя в стоматологию, первое, что он видит при начале активной фазы лечения детских зубов – именно стоматологическую фрезу (бормашину), которая может вращаться с частотами в сотню тысяч оборотов в минуту! Сразу всплывает картинка и запомненное – «крутится – будет больно». И пошло-поехало: ещё даже не было физического контакта, а ребёнок так, на всякий случай, уже кричит, что ему больно.

С одной стороны, мы всё сделали правильно – уберегли ребёнка от травмирования пальцев. Но с другой стороны мы неосознанно поселили в нём страх перед стоматологией. Что делать? И где искать выход из ситуации?

А выход нужно искать в детских стоматологиях, которые могут лечить детские зубки без бормашины! Каким образом? Пусть это будет и не совсем правильный пример, зато понятный каждому – в том числе и ребёнку. Когда у Вас на ладошке или на книжке, которую Вы читаете, пока Ваш малыш играет в песочнице, нечаянно оказались несколько песчинок – что Вы с ними делаете? Сдуваете. Просто сильным потоком выдыхаемого воздуха сносите их.

Вот примерно так и работает альтернатива стоматологической фрезе в детской стоматологии: под нужным (достаточно хорошим) давлением подаётся воздух. И этим потоком дуют на зуб, на кариес. Но если бы это был просто воздух, то результата бы не было – молекулы зубной эмали держатся друг за дружку крепче, чем песчинка за Вашу ладошку. Поэтому в этот поток воздуха добавляется… почти такой же песочек! Только очень сильно мелко подробленный. И вот уже этими частичками песка сдувается эмаль. А поскольку диаметр и напор этого потока легко регулировать, то получается универсальная фреза – любого размера и нажима. И заметьте – без вращающихся элементов.

У этой машинки даже звук работы отличается от фрезы. А это уже минус повод для паники! А если ещё и Вы правильно поступили перед походом в детскую стоматологию и не наговорили ребёнку ничего лишнего, то, можно сказать, отличный результат гарантирован!

И в этом случае ребёнок будет продолжать осторожничать с быстро вращающимися предметами, но он не будет бояться стоматологов. Ни сейчас, ни когда станет взрослым – никогда! И тогда, скорее всего, ему не составит труда найти нужные слова для уже своих детей, чтобы и они были осторожными с вентиляторами, но без страха перед детской стоматологией!

Информация о способах лечения детских зубов без бормашины взята с сайта детской стоматологии Дубновой, г. Киев: https://stomatologia.com.ua/ru/detskaya-stomatologiya/

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